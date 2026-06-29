Песков опроверг передачу Лукашенко послания от Зеленского Путину

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время встречи президентов России и Белоруссии на Валдае Александр Лукашенко не передавал Владимиру Путину никакого послания от Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, сказал: «Нет». Речь шла о прошедшей на Валдае беседе Путина и Лукашенко в формате тет-а-тет.

При этом Песков заявил, что тема Украины фигурировала в повестке неформального общения лидеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае в формате тет-а-тет.

Песков сообщил о сосредоточении лидеров на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

Позже Песков подтвердил продолжение общения Путина и Лукашенко в резиденции на Валдае.