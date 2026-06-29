Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.4 комментария
Песков опроверг передачу Лукашенко послания от Зеленского Путину
На неформальных переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае поднималась тема Украины, однако белорусский лидер не передавал послания от Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время встречи президентов России и Белоруссии на Валдае Александр Лукашенко не передавал Владимиру Путину никакого послания от Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, сказал: «Нет». Речь шла о прошедшей на Валдае беседе Путина и Лукашенко в формате тет-а-тет.
При этом Песков заявил, что тема Украины фигурировала в повестке неформального общения лидеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае в формате тет-а-тет.
Песков сообщил о сосредоточении лидеров на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.
Позже Песков подтвердил продолжение общения Путина и Лукашенко в резиденции на Валдае.