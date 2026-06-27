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На Украине сообщили о скорой потере сотрудников предприятий брони от мобилизации
Сотрудники критически важных предприятий на Украине рискуют лишиться отсрочки от призыва уже осенью из-за изменения правительством критериев бронирования работников, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Работники украинских предприятий могут остаться без защиты от военкоматов из-за обновленных требований министерства экономики, передает РИА «Новости». Ведомство опубликовало приказ, согласно которому статус критически важных получают компании со средними зарплатами в два или три раза выше средних по стране.
«Под критерий «высокие зарплаты» могут попасть, например, IT-фирмы. Есть подозрение, что под них, собственно, эту норму и заложили», – отмечает украинская пресса. При этом областные администрации должны были обновить свои требования до десятого июня, однако многие этого не сделали.
Процедура выдачи нового статуса в некоторых регионах практически остановилась. Возникает временной зазор, когда старая бронь перестает действовать, а новая еще не получена, что позволяет военкоматам массово вручать повестки. Руководители коммунальных предприятий жалуются на постоянную смену правил, подозревая власти в намеренном создании окон для призыва.
Отраслевые ассоциации просят правительство продлить переходный период во избежание коллапса осенью. В последнее время украинские власти сталкиваются с острой нехваткой личного состава, а жесткие действия военкомов вызывают массовые протесты местного населения.
Министерство экономики Украины инициировало служебные проверки из-за превышения лимитов бронирования работников.
Правительство Украины рассматривало возможность снижения квоты на освобождение от призыва для сотрудников критически важных предприятий.
Министерство обороны Украины изучало вариант полной отмены отсрочек для всех граждан вне оборонной сферы.