Жителей Черниговской области принудительно эвакуируют ради ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Для размещения личного состава киевский режим объявил обязательную эвакуацию в 12 приграничных сёлах Черниговской области. Всего местные власти намерены принудительно вывести около 1200 человек», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Они уточнили, что для оборудования позиций на данном участке фронта командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска военнослужащих бригады тактической авиации.

На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 900 метров.

Стрелковые бои идут в Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах. Штурмовые группы продвинулись до 200 метров. В ходе зачистки лесов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяли в плен военнослужащего 119 обр ТерО.

На Харьковском направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 14 участках до 700 метров.

В ходе зачистки лесополосы севернее Захаровки российские бойцы взяли в плен солдата ВСУ. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Взято в плен трое военнослужащих ВСУ», – отмечено в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, боец рассказал, как штурмовики «выкуривают» боевиков ВСУ в Константиновке минами. ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области. Дроны «Молния» уничтожили восемь укреплений противника под Сумами.



