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    Лавров решил достучаться до европейцев через Берлинскую стену
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    В Псковской области найден армейский сейф с документами и знаменем времен войны
    Путин поручил обеспечить авиакомпании отечественными самолетами
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
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    Трамп заявил о разочаровании союзниками по НАТО
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    10 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

    6 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    25 июня 2026, 06:45 • Новости дня

    «Северяне» узнали об эвакуации Черниговской области ради позиций ВСУ

    Жителей Черниговской области принудительно эвакуируют ради ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по всем направления, освободили Иволжанское и узнали, ради чего ВСУ активно эвакуируют деревни в Черниговской области.

    «Для размещения личного состава киевский режим объявил обязательную эвакуацию в 12 приграничных сёлах Черниговской области. Всего местные власти намерены принудительно вывести около 1200 человек», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что для оборудования позиций на данном участке фронта командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска военнослужащих бригады тактической авиации.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах. Штурмовые группы продвинулись до 200 метров. В ходе зачистки лесов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяли в плен военнослужащего 119 обр ТерО.

    На Харьковском направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    В ходе зачистки лесополосы севернее Захаровки российские бойцы взяли в плен солдата ВСУ. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Взято в плен трое военнослужащих ВСУ», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец рассказал, как штурмовики «выкуривают» боевиков ВСУ в Константиновке минами. ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области. Дроны «Молния» уничтожили восемь укреплений противника под Сумами.


    24 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    «Единая Россия» помогает пострадавшим от урагана на Урале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активисты партии «Единая Россия» оказывают всестороннюю помощь жителям Кушвы в Свердловской области, которые пострадали от мощного урагана.

    «В городе повреждены 124 частных дома, в том числе 32 строения разрушены полностью. На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя», – рассказал уполномоченный по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич, сообщается на сайте «Единой России».

    В Бугуруслане Оренбургской области из-за подтоплений открылся специальный волонтерский центр. В настоящее время 40 человек занимаются доставкой воды и продуктов, а также планируют работу в пунктах временного размещения. К ним вскоре присоединятся добровольцы из Бузулука.

    Кастюкевич отметил, что волонтеры готовы оперативно помогать людям, предоставляя не только физическую, но и психологическую, а также юридическую поддержку. Напомним, 22 июня из-за обильных осадков на Урале затопило жилые дома и дороги, что привело к введению режима ЧС и эвакуации населения.

    Ранее глава Свердловской области Денис Паслер пообещал выплатить компенсации владельцам поврежденного ураганом жилья.

    В региональном управлении МЧС сообщили о 16 пострадавших в результате разгула стихии на Урале.

    Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе.

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    24 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским

    BZ: Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайного чата с Зеленским

    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе расследуют секретную переписку в закрытом чате главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Berliner Zeitung.

    Поводом для крупного политического скандала стала переписка фон дер Ляйен с Зеленским и лидерами стран Евросоюза. В секретном чате они делились стратегиями отношений с президентом США, передает РИА «Новости».

    «В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера», – говорится в опубликованном материале.

    Процесс инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо, направив на прошлой неделе официальное письмо. Разбирательство началось после отказа ведомства предоставить данные чата нидерландской организации Follow the Money. Первые сообщения о тайной переписке просочились в информационное поле еще в январе.

    Европейский омбудсмен ранее инициировал расследование из-за исчезновения секретных сообщений главы Еврокомиссии.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    24 июня 2026, 19:41 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лейтенант, служивший в засекреченной части по обеспечению безопасности иностранных делегаций, был уничтожен в зоне спецоперации российскими войсками.

    Информацию о ликвидации украинского военного подтвердили в силовых структурах, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении нашими войсками лейтенанта ВСУ Попилевича Александра Сергеевича (14.03.1999 г. р.). Военнослужащий украинской армии проходил службу в некой засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций», – рассказал собеседник агентства.

    Источник добавил, что вероятнее всего эта группа занималась непосредственной охраной западных советников. «Вероятнее всего, это подразделение занималось охраной западных советников, смерть которых подтверждать вряд ли кто-то будет», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Удар авиабомбы ФАБ-3000 ликвидировал около 20 иностранных инструкторов в Днепропетровской области.

    В конце 2024 года армия России нанесла удар по месту дислокации десятка зарубежных наемников в Купянске.

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    24 июня 2026, 20:11 • Новости дня
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена привлечь к ответственности прибалтийские республики за ущемление прав русскоязычного населения, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.

    Медведев подчеркнул готовность использовать все доступные инструменты защиты, передает ТАСС. Политик напомнил о существовании профильной конвенции 1965 года.

    «В ней предусмотрено право государства-участника на обращение в Международный суд ООН. Уже заявлены досудебные претензии прибалтийским странам в связи с их дискриминацией и грубым нарушением прав русскоговорящих граждан. В конце мая этого года досудебный этап был завершен. Скоро, соответственно, будут поданы жалобы в Международный суд ООН», – сказал Медведев.

    Напомним, Министерство иностранных дел России готовит иск к прибалтийским республикам из-за дискриминационной политики.

    В конце мая официальный представитель ведомства Мария Захарова объявила о завершении досудебной стадии урегулирования спора.

    Российские дипломаты решили перевести претензии к Латвии, Литве и Эстонии в судебное русло из-за притеснений русскоязычного населения.

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    24 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская боевая авиация атаковала Славянскую теплоэлектростанцию четырьмя фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

    Противник подтверждает прилет боеприпасов и повреждение седьмого энергоблока, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В публикации отмечается, что официально работа этого энергетического предприятия была полностью остановлена еще в апреле. Авторы полагают, что теперь территория неработающей станции используется в военных целях в интересах украинских войск.

    В феврале труба на Славянской ТЭС обрушилась после удара российских войск.

    На днях экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника в ДНР.

    До этого российские истребители-бомбардировщики ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными попаданиями тяжелых боеприпасов.

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    24 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник

    Командование бригады ВСУ обменяло 50 солдат на внедорожник для врио комбрига

    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник
    @ Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины в обмен на внедорожник для врио комбрига, сообщили в российских силовых структурах.

    Врио командира одной из бригад украинской армии передал более 50 военнослужащих в другую часть в обмен на личный внедорожник, передает РИА «Новости».

    «За один внедорожник врио комбрига 58-й ОМПБр ВСУ А. Сорокин передал свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады теробороны, которая обещала не использовать пополнение на линии боевого соприкосновения», – сообщил источник агентства.

    Анализ украинских некрологов свидетельствует, что переброшенные из района Казачьей Лопани бойцы 58-й бригады были почти полностью уничтожены российскими военными в Краснопольском районе Сумской области. При этом к командованию бригады возникли вопросы о судьбе десятков солдат, которые по документам числились на позициях севернее Казачьей Лопани в Харьковской области.

    Солдаты 58-й бригады ВСУ спешно покинули окраины Казачьей Лопани.

    Российские войска полностью разгромили 119-ю бригаду теробороны в Серебрянском лесничестве.

    Украинское командование для удержания позиций перебросило в Сумскую область подразделения 29-й бригады.

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    24 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    @ Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что предпочитает быть «русской портянкой», чем «бандеровским памперсом».

    Во время беседы с журналистами радиостанции Radio Zet Лешека Миллера спросили о том, как он относится к ярлыку «пятой российской колонны», который ему часто приписывают в Польше, передает РИА «Новости». Политик не стал уходить от ответа и высказался предельно прямо.

    «Ну хорошо. Я в любом случае хочу быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом», – заявил бывший польский премьер.

    До этого Миллер уже выступал с критикой украинских властей. Он прогнозировал, что текущий курс Киева приведет к поражению в конфликте с Россией и полной смене политического руководства на Украине.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал прославление украинских националистов плевком в лицо полякам.

    Недавно Миллер предложил Киеву вернуть переданные Варшавой танки и самолеты.

    В прошлом году экс-премьер констатировал поражение Украины в вооруженном конфликте.

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    24 июня 2026, 22:34 • Новости дня
    Посольство Израиля потребовало от Украины реакции на нацистское шествие в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство Израиля на Украине потребовало официальной реакции властей Украины на нацистское шествие в украинской столице, сообщили в дипмиссии.

    Израильские дипломаты потребовали официальной реакции местных правоохранительных органов на нацистское шествие в украинской столице, передают РИА «Новости». В посольстве отметили, что 21 июня участники марша выкрикивали нацистские лозунги и демонстрировали характерное приветствие.

    «Выражаем обеспокоенность в связи с этой акцией, которая оскорбляет память миллионов жертв нацизма. Надеемся на оперативную реакцию правоохранительных органов Украины в соответствии с законодательством», – подчеркнули представители дипмиссии.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков Андрея Мельника, одного из главарей ОУН-УПА (экстремистские организации, запрещенные в РФ). Кроме того, он присвоил наименование «Имени героев УПА» отдельному центру специальных операций ВСУ.

    В мае МИД Израиля жестко осудил решение украинских властей перезахоронить останки лидера националистов Андрея Мельника.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал подобные действия Киева открытой политикой реабилитации нацистских преступников. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на приверженность бывших украинских президентов нацистской идеологии.

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    24 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Еврокомиссия отложила выделение 5,9 млрд евро Киеву на беспилотники

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов из-за необходимости отработать механизм контроля этих денег, сообщил портал Euractiv.

    По данным Euractiv, руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов, передает ТАСС. Задержка вызвана тем, что европейские власти пока не согласовали процедуру тщательного мониторинга выделяемых средств.

    Изначально ожидалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсирует транш в 9 млрд евро 26 июня в Гданьске. Однако теперь на конференции официально объявят лишь о 3,2 млрд евро обычной поддержки.

    «Первый транш финансирования Украины будет включать только 3,2 млрд евро бюджетной помощи. В него пока не войдут 5,9 млрд евро военного финансирования», – поделились информированные собеседники издания.

    Важным условием предоставления денег выступает приоритетная закупка аппаратов и деталей у стран объединения. Приобретать технику у третьих государств разрешат лишь при полном отсутствии нужных вооружений внутри самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости перевода Киеву первого транша в размере девяти миллиардов евро до конца июня. Представитель ведомства Балаш Уйвари анонсировал выделение из этой суммы 5,9 миллиарда на закупку беспилотников. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ожидала поступление данных средств в первой половине месяца.


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    24 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине

    Экс-глава МИД Украины Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил недоверие к информации о том, что президент США Дональд Трамп пересмотрел свое отношение к конфликту с Россией.

    Экс-министр иностранных дел Украины не верит в реальную смену взглядов американского лидера. Ранее западная пресса сообщала, что Трамп начал склоняться на сторону Киева под давлением европейских политиков во время недавнего саммита G7, передают «Вести».

    «Это временное заявление, сделанное в правильном месте и в правильное время. Он приехал на саммит G7 и сказал то, что хотели услышать другие участники G7. Перед этим он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и после разговора с ним заявил, что все прекрасно», – приводит слова Кулебы издание «Страна.ua».

    Кроме того, ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Вашингтон не может выступать объективным посредником в урегулировании ситуации. По его словам, это связано с поставками американского оружия Киеву и санкционным давлением на Москву.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об изменении отношения президента США к украинскому кризису.

    На саммите G7 американский лидер предложил европейским союзникам сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио признал невозможность нейтрального статуса Вашингтона из-за поставок вооружений украинской стороне.

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    24 июня 2026, 19:17 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов сбили летевшие в Россию крупногабаритные БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские расчеты FPV-дронов успешно перехватили и уничтожили тяжелые ударные беспилотники ВСУ, направленные вглубь России, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие России ликвидировали крупногабаритные дроны-камикадзе ВСУ большой дальности, передает ТАСС. В Минобороны отметили, что противник пытался направить аппараты вглубь российской территории.

    Перехват осуществили операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

    Украинские БПЛА были сбиты на больших высотах с помощью воздушных таранов. Среди уничтоженных аппаратов – E-300 Enterprise с боевой нагрузкой до 300 кг и дальностью до двух тыс. км, а также FP-2, несущий около 100 кг взрывчатки. Кроме того, военные ликвидировали легкий ударный B-2 и дрон «Анубис», способный пролететь около 1,5 тыс. км с 50 кг боевой части.

    В марте 2026 года расчеты центра «Рубикон» сбили тараном беспилотники RQ-35 Heidrun и FlyEye.

    В мае российский оператор поразил находящийся на земле украинский дрон-«ждун».

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    24 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    В РПЦ попросили смягчить приговор сделавшей кальян на куличе москвичке
    В РПЦ попросили смягчить приговор сделавшей кальян на куличе москвичке
    @ Суды общей юрисдикции города Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители Московского патриархата решили вступиться за получившую реальный срок девушку после получения от нее письма с искренними извинениями за кощунственный перформанс.

    Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил о подготовке обращения в инстанцию, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ уже передан стороне защиты. «По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике – о смягчении наказания», – рассказал представитель РПЦ.

    В апреле девушка использовала пасхальный символ в качестве чаши для курения в одном из столичных баров. Видеозапись поступка была опубликована в социальных сетях, что привело к возбуждению уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Подсудимая полностью признала вину и заключила досудебное соглашение.

    Мировой судья 27 мая приговорил фигурантку к трем годам и 25 дням колонии общего режима. Суровое наказание обусловлено наличием непогашенной условной судимости за незаконное хранение наркотических средств, вынесенной годом ранее. Апелляционная жалоба на решение суда будет рассмотрена 25 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд приговорил Ксению Белоусову к трем годам колонии. Адвокат Игорь Упоров допустил последующее смягчение наказания вышестоящими инстанциями. Месяцем ранее столичные следователи завершили расследование этого уголовного дела.

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    24 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами
    Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская авиатехника по многим параметрам превосходит западные аналоги, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации на площадке Летно-исследовательского института имени М. М. Громова.

    «В силу большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импрортозаместить. Причем мы посмотрели сейчас технику, которую показывали… По ряду направлений, безусловно, добились не только того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов превышает иностранные, западные показатели», – заявил глава государства, его слова приводит канал Кремля в Max.

    В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Виталий Савельев и Юрий Трутнев, глава Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Ростеха Сергей Чемезов и глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

    Напомним, во время визита в Жуковский глава государства занял кресло пилота в импортозамещенном лайнере SJ-100.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных пассажирских самолетов SJ-100 и МС-21.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал окончание сертификационных испытаний этих машин до конца текущего года.

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    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


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    24 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил, что западные авиакомпании понесли потери из-за антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации отметил, что западные перевозчики и производители авиатехники сами пострадали от антироссийских ограничений.

    Президент подчеркнул, что последствия западных санкций против российской авиационной отрасли затронули не только Россию, но и зарубежные компании, поскольку «как перевозчики, так и производители» в итоге «понесли определенный ущерб», передает ТАСС.

    По словам президента, Россия уже смогла преодолеть негативный эффект от санкций: «Российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкций и попыток экономической изоляции России со стороны недружественных правительств. Столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями международных перевозок». 
    В качестве примера он упомянул проект МС-21. «Там с крылом возникли проблемы. Это, к сожалению, отодвинуло всю эту программу. Но все-таки наши компании, в данном случае Росатом, справились с этими задачами», – подчеркнул Путин.

    Напомним, перед совещанием глава государства осмотрел отечественные самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация объявила о завершении сборки первых серийных пассажирских лайнеров нового поколения.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал получение сертификата на импортозамещенный самолет SJ-100 до конца текущего года.

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