Власти Воронежской области объявили трехдневный траур после удара ВСУ

Власти Воронежской области ввели траур после гибели пяти человек при обстреле ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении дней траура с 23 по 25 июня из-за трагических последствий атаки на областной центр, передает РИА «Новости».

В регионе отменили увеселительные программы, а телеканалам рекомендовали изменить сетку вещания.

«В связи с трагедией подписал указ об объявлении с 23 по 25 июня дней траура в Воронежской области. В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги», – сообщил глава региона.

Накануне Воронеж подвергся ракетному удару со стороны украинских войск. В результате атаки на местное предприятие погибли пять мирных жителей, еще несколько десятков человек обратились за медицинской помощью.

Гусев назвал удар в День памяти и скорби «особым цинизмом со стороны врага».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек. Системы противовоздушной обороны сбили над городом несколько высокоскоростных воздушных целей.

В январе текущего года при падении обломков дрона на частный дом смертельные ранения получила молодая женщина.