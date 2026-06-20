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    Мнения
    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    39 комментариев
    20 июня 2026, 02:50 • Новости дня

    Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз

    Tекст: Антон Антонов

    Режиссер американских сериалов Джеймс Берроуз умер на 86-м году жизни, сообщил его агент Рик Розен.

    Берроуз умер в пятницу. Агент подтвердил его смерть, но не раскрыл место смерти и причину, пишет New York Times.

    Издание сообщает, что в индустрии Берроуз называли «Стивеном Спилбергом ситкомов». Он был режиссером таких сериалов, как «Веселая компания», «Друзья», «Теория большого взрыва» и других. За свою карьеру режиссер получил 11 премий «Эмми» и 47 номинаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, знаменитый британский артист Энтони Хэд ушел из жизни на 73-м году из-за осложнений после пневмонии.

    Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в возрасте 48 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

    Американский документалист Фредерик Вайсман скончался на 97-м году жизни и был удостоен почетного «Оскара» за вклад в кинематограф.

    19 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Юрковку в Донецкой народной республике (ДНР). Ранее группировка зачистила от противника Артема и Рай-Александровку. Всего за неделю ВС России освободили пять сел в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили более 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, батальона беспилотных систем ВСУ, четырех бригад теробороны и двух погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять бронемашин, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и  нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 3140 военнослужащих, 20 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 330 военнослужащих,  бронемашину, два орудия полевой артиллерии и 24 станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР

    Днем ранее они очистили от противника Кутузовку в ДНР

    До этого российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

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    19 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    В «Единой России» выступили в защиту прав самозанятых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» считает необходимым сохранить действующие условия работы самозанятых как минимум до конца 2028 года, сообщил председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

    «Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе. Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги», – заявил Калинин, передает ТАСС.

    Политик отметил, что партия также инициировала изменения в Трудовой кодекс, направленные на четкое разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений. В настоящее время эти предложения обсуждаются с профильными объединениями и профсоюзами.

    Партия планирует разбираться с каждым случаем нарушения прав самозанятых. В прошлом году они перечислили в бюджет 137 млрд рублей налога на профессиональный доход.

    В конце мая партия «Единая Россия» выступила за сохранение мер государственной поддержки самозанятых.

    Осенью прошлого года пресс-служба кабинета министров сообщила об отсутствии планов по изменению режима их работы до 2028 года.

    Весной прошлого года президент Владимир Путин призвал не допустить возвращения таких работников в теневой сектор экономики.

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    19 июня 2026, 19:11 • Видео
    Лавров ответил на ультиматум Европы

    На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    19 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко

    Зеленский выступил с военными угрозами в адрес Белоруссии

    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе Белоруссии Александру Лукашенко и потребовал «отвести технику» от украинских границ, пишут украинские СМИ.

    Поводом стало предполагаемое скопление военной техники Белоруссии вблизи границы, передают украинские СМИ. По версии Зеленского, развернутые там белорусские силы якобы используются для корректировки ударов по территории Украины.

    «Дал неделю на ее вывод, иначе «мы это сделаем сами», – приводит издание слова главы киевского режима.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    В апреле Зеленский заявил о якобыведущейся подготовке Минском артиллерийских позиций в приграничных районах. В середине мая он приказал перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление. Позже политик пригрозил руководству соседней республики превентивными мерами.

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    19 июня 2026, 14:58 • Новости дня
    Речь министра образования Эстонии на русском языке потрясла аудиторию
    Речь министра образования Эстонии на русском языке потрясла аудиторию
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобрнауки Эстонии Кристина Каллас обратилась к родственникам выпускников гимназии в Кохтла-Ярве по-русски, что спровоцировало резкую реакцию среди преподавательского состава учебного заведения.

    Глава министерства образования и науки Эстонии Кристина Каллас вызвала возмущение учителей, произнеся часть речи на выпускном вечере на русском языке, передает РИА «Новости». Это произошло в государственной гимназии города Кохтла-Ярве.

    Министр сначала поздравила выпускников по-эстонски, а затем по-русски выразила благодарность старшему поколению за поддержку закона о поэтапном переводе обучения на государственный язык. «Это поразило учителей школы, где обучение ведется исключительно на эстонском языке», – отмечает эстонский портал ERR.

    Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов назвал реакцию эстонского общества классическим примером невротической политики. Он подчеркнул, что в Прибалтике любая публичная русская речь автоматически воспринимается как угроза.

    Напомним, что закон о постепенном переходе на эстонский язык обучения действует в республике с декабря 2022 года. Документ предполагает, что к 2030 году доля занятий на государственном языке должна составить не менее 60%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о скором завершении досудебного урегулирования спора со странами Прибалтики из-за дискриминации русскоязычного населения. В конце мая в ведомстве сообщили о готовности обращения в Международный суд ООН на фоне притеснений русскоязычного населения и запрета на использование русского языка в прибалтийских государствах.

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    19 июня 2026, 09:10 • Новости дня
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чаще всего продавцы случайно отправляют не такой товар, как ожидает покупатель, но за свои ошибки сам же и расплачивается, рассказал газете ВЗГЛЯД ecom-специалист, генеральный директор компании-импортера «Деливери» Дмитрий Сидоркин, комментируя возможные варианты остановить пересылку заведомо некачественного или несоответствующего карточке товара на маркетплейсе продукта другому покупателю.

    «Как правило, перепутать товар – это в нынешнее время нонсенс, и таких партий должно быть малое количество от всех отгрузок. Однако даже если случилось так, что товар, который покупатель получает в пункте выдачи заказов (ПВЗ), не соответствует картинке на маркетплейсе, то тут могут быть четыре варианта событий. Во-первых, во время создания карточки товара продавец воспользовался каким-то сервисом, например, нейросетями, генерирующими картинки, и быстро ее загрузил – в итоге товар не похож на имеющийся по факту», – говорит Сидоркин.

    Также, продолжает эксперт, сейчас многие селлеры постоянно экспериментируют с карточками в попытках поймать алгоритм, который вынесет их товар на высокие продажи. Из-за большой скорости и неопытности такие продавцы в итоге сами оказываются в минусах, так как большое количество отказов приводит к тому, что товар возвращается обратно в логистический центр и пересылается другому покупателю. В связи с этим процесс закольцовывается, и селлер оплачивает всю эту логистику, отчего в итоге и сам страдает, поскольку уходит в минус. В итоге продавец, позволивший себе изначально выложить недостоверную карточку товара, сам себя наказывает.

    «Во-вторых, не исключена ошибка фулфилмента или складских работников селлера. Перед отгрузкой на склад маркетплейса товар попадает на склад фулфилмента, где его первично обрабатывают: маркируют, переупаковывают, в результате чего нередки ошибки. О них продавец узнает уже по факту, когда покупатель уже получил несоответствующий карточке товар», – объясняет эксперт.

    В-третьих, иногда имеет место сознательная политика селлера, закупившего некачественный товар и пытающегося его реализовать. Деньги в товар уже вложены, а других средств нет, поэтому его бизнес находится под угрозой. Но таких, как правило, немного, так как система маркетплейса уже наказывает недобросовестного селлера. По большей части этот рынок консолидируется и достается уже крупным организациям, которые следят за поставками, качеством и заботятся обо всех документах и разрешениях.

    «В-четвертых, некоторые предприниматели таким образом проводят проверку различных гипотез. Например, как будет продаваться тот или иной товар. Они запускают тестовые партии: допустим, вместо одного товара запускают такой же, но отличающийся характеристиками, чтобы понять, будет ли это кому-то интересно», – делится собеседник.

    Чтобы не попасть на брак, он рекомендует покупателям проверять досконально товар на самом ПВЗ. В случае обнаружения недостатков или несоответствия товара карточке на маркетплейсе нужно указать, что это брак в соответствующей графе в приложении и написать продавцу о том, что к продукту есть претензии.

    «В большинстве случаев селлеры обязательно идут навстречу, отправляют компенсацию. Им выгоднее закрыть таким образом инцидент, нежели бракованный товар будет до бесконечности ездить от одного клиента к другому, за что будет выставлена соответствующая комиссия. А чтобы минимизировать риск подобных ситуаций, не тратя время на сомнительных продавцов походами до ПВЗ и обратно, необходимо тщательно выбирать продукт перед покупкой: читать отзывы, причем желательно с видео. Как раз там понятнее всего, что собой представляет товар», – заключил Сидоркин.

    Ранее в Роскачестве сообщили, что в России утвердили обновленный ГОСТ на предприятия торговли, который характеризует такие торговые форматы, как супермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие.

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    19 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Каллас призвала требовать от России уступок
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед возможными переговорами с Москвой европейским странам необходимо заранее согласовать жесткий список требований для предотвращения возобновления конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

    «Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит», – подчеркнула она общественному вещателю Эстонии ERR.

    Политик отметила недопустимость ограничения диалога лишь вопросами прекращения огня, передает «Интерфакс».

    По ее мнению, Брюссель обязан настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. В противном случае текущая ситуация станет лишь паузой перед новым витком напряженности через несколько лет.

    Отвечая на вопросы о подготовке формальных контактов, дипломат подтвердила наличие определенной активности в этом направлении. Главной проблемой она назвала не состав переговорщиков, а содержательную часть будущих дискуссий.

    Особую обеспокоенность текущим положением дел выражают государства восточного фланга. Представители Восточной Европы опасаются, что их исключат из переговорного процесса, несмотря на глубокое понимание российской специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    Она потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал подобные требования к Москве обычными уличными высказываниями.

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    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.

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    19 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе фактически возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в странах Европы.

    В итоговом заявлении саммита Евросоюза Европейский совет «осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море» и подчеркивает, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия», передает ТАСС.

    При этом в тексте заявления отсутствует любое упоминание об украинском происхождении морских беспилотников, попавших в европейские воды в последние недели, а также летательных аппаратов, упавших в странах Прибалтики.

    Единственным конкретизированным случаем стал эпизод с дроном, залетевшим в Румынию 29 мая, который лидеры ЕС назвали российским, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся налеты украинских дронов, привели Прибалтику к серьезным и социальным, и экономическим последствиям.

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в румынском городе Галац.

    В румынском порту города Констанца новейший украинский безэкипажный катер Sargan-3000 взорвался, став примером угрозы гражданскому судоходству со стороны таких аппаратов.

    Морской беспилотник, взорвавшийся в акватории порта Констанцы, оказался дроном типа Magura, используемым Вооруженными силами Украины.

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    19 июня 2026, 13:03 • Новости дня
    В Подмосковье при атаке беспилотников погибла восьмилетняя девочка
    В Подмосковье при атаке беспилотников погибла восьмилетняя девочка
    @ vorobiev_live

    Tекст: Дарья Григоренко

    В подмосковном Жуковском из-за атаки беспилотников вспыхнул пожар, унесший жизнь восьмилетней девочки, которая в этот момент находилась дома с бабушкой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Жуковском во время пожара погибла восьмилетняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Власти Подмосковья пообещали оказать семье погибшего ребенка всю необходимую помощь и всестороннюю поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированной атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 17 человек.

    Вражеские дроны повредили несколько частных строений и многоквартирный дом.

    Дежурные средства ПВО перехватили за ночь 555 украинских аппаратов.

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    19 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    В Германии узаконили превращение человеческих останков в компост

    Немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн разрешила превращение тел людей в компост

    В Германии узаконили превращение человеческих останков в компост
    @ Christian Charisius/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Региональный парламент Шлезвиг-Гольштейна официально утвердил процедуру «ускоренного разложения», позволяющую с помощью микроорганизмов переработать останки человека в гумус за полтора месяца.

    Власти немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн включили в местное законодательство новый способ захоронения под названием Reerdigung, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Регион стал первым в стране, официально закрепившим подобную практику.

    Министр юстиции Керстин фон дер Деккен пояснила суть нововведения. «Наряду с традиционным захоронением в гробу и кремацией с погребением в урне в будущем появится «ускоренное разложение» в специальном контейнере с последующим захоронением человеческих останков», – заявила она.

    Процедура предполагает помещение тела в закрытый кокон с сеном и растительными материалами. Микроорганизмы повышают температуру внутри, превращая органику в гумус за 30–50 дней. Оставшиеся кости измельчают, смешивают с полученной массой и хоронят в натуральной ткани.

    Данный метод тестировали два года при участии Института судебной медицины Лейпцигского университета, проведя 76 экспериментальных захоронений. Результаты подтвердили безопасность процесса, а местные церкви признали его достойной формой прощания.

    Подобная практика также разрешена в некоторых штатах США. Как писала газета ВЗГЛЯД, в американском штате Мэриленд легализовали человеческое компостирование.

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    19 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о вероятном повышении прогноза ключевой ставки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк, вероятно, пересмотрит прогноз траектории ключевой ставки вверх из-за роста проинфляционных рисков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

    «Сейчас проинфляционные риски даже выросли, и если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз», – подчеркнула глава Центробанка, передает ТАСС.

    Весной прошлого года Набиуллина сообщила о готовности регулятора повысить ключевую ставку при проявлении инфляционных рисков.

    Зампред Банка России Алексей Заботкин допустил применение дополнительных мер для замедления темпов роста цен.

    Летом 2024 года совет директоров ЦБ увеличил этот показатель с 16% до 18% годовых.

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    19 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Мелони отменила визит главы МИД Италии в США из-за слов Трампа
    Мелони отменила визит главы МИД Италии в США из-за слов Трампа
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на высказывания американского лидера Дональда Трампа, отвергнув его заявления о просьбах сфотографироваться на полях саммита «Группы семи». После этого инцидента глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил об отмене своего визита в США.

    Мелони назвала заявления Трампа полностью выдуманными. Американский лидер ранее в интервью итальянскому телеканалу La7 заявил, что премьер Италии просила его о совместной фотографии на полях саммита «Группы семи» во Франции, передает ТАСС.

    «Некоторые вещи требуют немедленной реакции. Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Я потрясена, не знаю, почему президент США ведет себя подобным образом в отношении своих союзников», – заявила политик.

    Она добавила, что подобное происходит не впервые, и выразила сожаление, что Трамп не проявляет такой же решимости в борьбе с врагами Запада, подчеркнув, что ни она, ни Италия никогда ни о чем не умоляют.

    После этого инцидента глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил об отмене своего визита в США. Он отметил, что серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра являются оскорблением для всей страны. В связи с этим политик принял решение отменить поездку в Соединенные Штаты, которая была запланирована на 21 и 22 июня.

    Накануне Daily Mail сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон шептал непристойности Мелони на ухо.

    В среду Владимир Зеленский на полях саммита G7 во Франции попытался поцеловать Мелони в губы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование политикой премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал поспешными угрозы американского лидера прекратить поддержку Рима.

    Глава итальянского МИД Антонио Таяни из-за резких высказываний в адрес Мелони вызывал посла России в Риме Алексея Парамонова.

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    19 июня 2026, 03:13 • Новости дня
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контакты главы Европейского совета Антониу Кошты с Москвой вызвали «ярость» у Прибалтики, пишет Politico.

    «Общение ЕС с Кремлем спровоцировало яростную реакцию среди некоторых европейских правительств, которые жаловались, что их не проинформировали», – говорится в публикации Politico.

    Особенно сильное возмущение выразили Латвия, Литва и Эстония. По словам источников, несколько лидеров узнали о звонках только после выхода новостей в СМИ.

    При этом сообщается, что команда Кошты перед переговорами предупредила Германию, Францию, Британию и Европейскую комиссию. Однако два других дипломата отметили, что Берлин не получал предварительного уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что советник Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил попытки Евросоюза установить дипломатический контакт с Москвой.

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    19 июня 2026, 10:46 • Новости дня
    Разгромная победа мэра Манчестера поставила под удар премьера Стармера

    NYT: Мэр Манчестера Бернем выиграл выборы в парламент

    Разгромная победа мэра Манчестера поставила под удар премьера Стармера
    @ Jon Super/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм уверенно победил на специальных выборах в парламент, открыв себе путь к борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

    Популярный лейборист Энди Бернэм одержал убедительную победу на специальных выборах в округе Мейкерфилд, сообщает The New York Times. Он получил почти 25 тыс. голосов, что составило около 55% от общего числа. Этот успех укрепляет его позиции для возможного вызова действующему премьер-министру Киру Стармеру.

    «Люди проголосовали за перемены, они проголосовали за большее влияние для севера, они проголосовали за надежду», – заявил политик после оглашения результатов. Он также призвал свою партию воспользоваться последним шансом на изменения и построить новую политику.

    Кандидат от правой партии Reform U.K. Роб Кеньон занял второе место, набрав около 34% голосов. Несмотря на недавние успехи на местных выборах, популисты под руководством Найджела Фараджа не смогли помешать победе лейбориста. Присутствие ультраправого кандидата от Restore Britain, получившего почти 7% голосов, также не оказало решающего влияния на исход голосования.

    Победа в Мейкерфилде, районе бывших шахтерских поселков, может стать отправной точкой для попытки сместить Кира Стармера, чей рейтинг достиг исторического минимума. Некоторые депутаты-лейбористы уже публично призвали премьера уйти в отставку ради блага партии и страны, если Бернэм бросит ему вызов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кир Стармер стал одним из самых непопулярных премьер-министров в современной истории Британии. Был назван главный конкурент Стармера за лидерство в правящей партии Британии

    При этом Стармер на фоне политического кризиса и ухода ключевых фигур оборонного ведомства пообещал остаться на посту и бороться за свою должность.

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    19 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Обострение конфликта на юге Ливана привело к гибели израильских солдат и поставило под угрозу реализацию мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

    В ходе интенсивных боев на юге Ливана погибли четыре израильских военнослужащих, передает AP. Тем временем в результате ночных авиаударов Израиля погибли как минимум 16 человек. Продолжение боевых действий угрожает недавно подписанному соглашению о прекращении огня.

    На фоне эскалации запланированные в Швейцарии переговоры между Ираном и Соединенными Штатами были отложены. По данным прессы, иранская сторона задержала отправку своей делегации из-за израильской военной кампании. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также перенес свою поездку на саммит.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска, пообещав остаться в Ливане до полного устранения угрозы со стороны ливанской группировки. Ранее президент США Дональд Трамп подписал первоначальный пакт с Ираном.

    Комментируя ситуацию, Вэнс выступил с предупреждением в адрес израильского руководства. «Трамп – единственный глава государства во всем мире, который сочувствует народу Израиля в данный момент», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли серию масштабных ударов по позициям группировки «Хезболла» в Ливане.

    Накануне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия ради глобальных договоренностей.

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