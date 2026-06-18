ФСБ рассекретила данные о немецкой разведшколе в Крыму в годы ВОВ

ФСБ: В Крыму рассекретили данные о немецкой разведшколе времен войны

Tекст: Тимур Шайдуллин

ФСБ обнародовала информацию о немецкой разведшколе, действовавшей в оккупированном Крыму во время Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

Учреждение располагалось в селе Чеботарка Сакского района и функционировало под видом курсов для чабанов.

«Архивные материалы содержат ранее не публиковавшуюся информацию о формах и методах деятельности нацистских спецслужб в оккупированном Крыму, работе и личном составе Чеботарской разведшколы, деталях обучения разведчиков, привлеченных оккупантами к работе в интересах Третьего рейха», – отметили в ведомстве.

По данным управления, с 1942 года немецкая спецслужба «ВИКО» набрала туда около 60 местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет. Их готовили к работе в прифронтовой зоне, обучая переходу через линию фронта и поиску советских партизан. В апреле 1944 года НКГБ Крыма арестовал 18 оставшихся сотрудников и учеников, 17 из которых получили сроки за измену Родине.

Ранее ФСБ рассекретила документы об уничтожении советских военнопленных в Крыму в годы Великой Отечественной войны.