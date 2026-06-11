Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.0 комментариев
IBSF отказалась исключать Федерацию бобслея России по требованию Украины
IBSF отклонила предложение Украины об исключении Федерации бобслея России
Международная федерация бобслея и скелетона заблокировала украинскую инициативу об отстранении российской организации, большинство делегатов проголосовали против включения вопроса в повестку.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отказалась рассматривать вопрос об исключении Федерации бобслея России, предложенный украинской стороной, сообщил президент российской организации Анатолий Пегов.
Конгресс IBSF стартовал в австрийском Зальцбурге 11 июня, российскую делегацию представляют Пегов и первый вице-президент Елена Аникина, передает ТАСС.
«Украина предложила внести в повестку дня вопрос об исключении Федерации бобслея России из IBSF. Но благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 – против, трое – воздержались», – рассказал Пегов.
Текущая повестка конгресса не включает обсуждение допуска российских спортсменов к международным стартам в новом сезоне. Однако эксперты допускают, что эта тема будет поднята. Ожидается, что IBSF может последовать примеру Международной федерации санного спорта, которая ранее перенесла решение по российским атлетам на осень.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе украинские власти направили в Международную федерацию бобслея и скелетона письмо с требованием об отстранении российских спортсменов.
В декабре прошлого года организация запретила российским мужчинам-бобслеистам участие в турнирах.
Осенью прошлого года апелляционный трибунал IBSF признал незаконным полное отстранение отечественных атлетов от международных соревнований.