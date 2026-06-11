Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.0 комментариев
Нечаев призвал привлечь Киев к ответственности за атаку на Севастополь
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев потребовал привлечь украинские власти к международной ответственности после атаки беспилотника на исторический музей в Севастополе.
Политик сравнил действия украинских военных с тактикой террористов в Сирии, целенаправленно уничтожавших исторические здания.
Парламентарий подчеркнул необходимость проведения расследования с привлечением международных организаций. «Киев буквально отстреливается от переговоров. Бьет по мирным объектам Крыма и Севастополя. Мы призываем международные организации дать оценку теракту и привлечь виновных к ответственности», – заявил Нечаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о практически полном уничтожении панорамы ударом украинского беспилотника.
Депутат Законодательного собрания города Василий Пархоменко назвал атаку ВСУ по зданию музея ужасным преступлением.
Министерство иностранных дел России потребовало от международных структур правовой оценки разрушения культурно-исторического наследия.