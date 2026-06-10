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Путин предложил обсудить укрепление благополучия российских семей с детьми
Глава государства инициировал дискуссию о повышении уровня жизни граждан, воспитывающих подрастающее поколение, на совещании с членами правительства.
Российский лидер предложил детально обсудить меры поддержки населения, передает РИА «Новости». Президент поднял эту тему во время совещания с кабинетом министров.
«Сегодня в нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего, речь об укреплении благополучия семей с детьми», – заявил глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России Владимир Путин потребовал сделать меры поддержки семей целевыми и эффективными.
Более двух миллионов российских семей с детьми получили различные социальные услуги через региональные организации.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о снижении числа детей в детских домах на 11 тысяч за два года.