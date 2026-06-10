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    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    19 комментариев
    10 июня 2026, 16:08 • Новости дня

    Путин предложил обсудить укрепление благополучия российских семей с детьми

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава государства инициировал дискуссию о повышении уровня жизни граждан, воспитывающих подрастающее поколение, на совещании с членами правительства.

    Российский лидер предложил детально обсудить меры поддержки населения, передает РИА «Новости». Президент поднял эту тему во время совещания с кабинетом министров.

    «Сегодня в нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего, речь об укреплении благополучия семей с детьми», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России Владимир Путин потребовал сделать меры поддержки семей целевыми и эффективными.

    Более двух миллионов российских семей с детьми получили различные социальные услуги через региональные организации.

    Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о снижении числа детей в детских домах на 11 тысяч за два года.

    9 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 450-летия основания Самары в 2036 году.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «В связи с исполняющимся в 2036 году 450-летием основания города Самары постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2036 году 450-летия основания города Самары», – говорится в тексте документа.

    Согласно указу, оплачивать организацию торжественных мероприятий будут из регионального бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных источников. Кроме того, органам государственной власти субъектов страны и местному самоуправлению рекомендовано принять активное участие в подготовке к предстоящему юбилею.

    В марте президент утвердил проведение праздничных мероприятий к 250-летию Пятигорска в 2030 году.

    Ранее глава государства издал указ о праздновании 80-летнего юбилея Калининградской области. В прошлом году российский лидер поручил организовать торжества в честь 300-летия со дня рождения Екатерины II.

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    8 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о ходе спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на важность заявлений президента Владимира Путина относительно ситуации на фронте.

    По словам главы дипломатического ведомства, сейчас исход событий определяется не дипломатическими усилиями, а реальными действиями российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», – заявил Лавров в беседе с журналистами.

    Ранее Путин назвал патриотизм и волю народа ключевым фактором для успешного достижения всех целей СВО.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    8 июня 2026, 05:46 • Новости дня
    Постпред при ОБСЕ Полянский назвал письмо Зеленского провокацией

    Tекст: Антон Антонов

    Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является провокационным пиар-ходом, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский предположил, что на одном из ближайших заседаний ОБСЕ украинская делегация попытается представить письмо как жест в пользу мира, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, истинная цель обращения Зеленского связана с информационным эффектом. «Мы все понимаем, что это абсолютно провокационный шаг, который исключительно направлен на пиар и на создание иллюзии того, что Украина хочет мира, а Россия нет», – заявил Полянский.

    Он добавил, что о нежелании Киева двигаться к реальному мирному урегулированию говорят последние атаки в Старобельске и Енакиево в ДНР. Постпред также напомнил о других случаях ударов Вооруженных сил Украины по мирному населению, которые он считает прямым доказательством агрессивной линии киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал послание Зеленского неприемлемым и хамским.

    Политолог Вадим Козюлин отметил главную цель открытого письма Зеленского Путину как пиар, а не поиск договоренностей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы принять Зеленского в любое время для личной встречи с Путиным.

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    8 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин поручил ОСК не допустить остановки работы над новыми ледоколами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной корпорации предпринять все необходимые меры для бесперебойного создания ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».

    «Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, – это «Ленинград» и «Сталинград», – обратился российский лидер к генеральному директору ОСК Андрею Пучкову в ходе рабочей встречи, сообщается на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что корпорация является ведущим объединением в отечественном судостроении, объединяя верфи, научные центры и приборную базу.

    Путин напомнил, что за последние два года правительство выделило корпорации свыше 80 млрд рублей поддержки. В свою очередь Пучков доложил о рекордных показателях: в 2025 году заказчикам передали порядка 50 кораблей, а всего за последнее время сдано около 110 судов. Военно-морской флот пополнился четырьмя подводными лодками и первым боевым ледоколом «Иван Папанин».

    Глава корпорации также сообщил, что в 2025 году ОСК впервые за долгое время вышла на положительный финансовый результат. Выручка предприятия за три года увеличилась на 30%, достигнув 525 млрд рублей. Кроме того, в текущем году начнется масштабная модернизация «Северной верфи», которая приобретет совершенно новые качества.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с руководителем Объединенной судостроительной корпорации.

    Неделей ранее Путин поручил профинансировать строительство новых ледоколов.

    В ноябре прошлого года российский лидер разрешил начать возведение атомного судна «Сталинград».

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    9 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона

    Кремль: Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона

    Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона
    @ minobrnaukiofficial

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился во вторник с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.

    В начале беседы российский лидер поинтересовался ходом работ по созданию Сибирского кольцевого источника фотонов, сообщается на сайте Кремля. «Со СКИФа хотите начать?», – сказал Путин, начиная встречу с министром.

    Руководитель ведомства подтвердил готовность обсудить развитие инфраструктуры, включая проекты уровня мегасайенс, создание которых инициировали еще в 2018 году. По его словам, строительство уникального объекта вышло на финишную прямую, а первые испытания синхротрона состоятся уже осенью.

    Стартовый научный эксперимент пройдет в сентябре или октябре, он будет посвящен изучению нового полиэтилена. Подобные передовые установки привлекают ученых со всего мира и имеют огромное прикладное значение для множества отраслей, от микроэлектроники до медицины и авиастроения.

    Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал скорый запуск новейшего синхротрона СКИФ.

    Заместитель директора по научной работе Андрей Бухтияров сообщил о планах создания новых химических катализаторов в ходе первого эксперимента.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим событием окончание возведения этой установки класса «мегасайенс».

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    8 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Песков: Ряд важнейших новостей прозвучал от Путина на ПМЭФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин озвучил ряд значимых инициатив в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума, привлекшего огромное внимание предпринимательского сообщества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Российский лидер сделал множество важных заявлений в рамках деловой программы, передает РИА «Новости». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул высокую значимость состоявшегося мероприятия.

    «Вы знаете, напряженные были и четверг, и пятница на прошлой неделе у президента – Петербургский международный экономический форум. Много новостей, важнейших новостей от президента», – сказал пресс-секретарь.

    Он также добавил, что предприниматели проявили к событию неподдельный интерес. Масштабное экономическое мероприятие проходило с 3 по 6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков назвал экономику главной темой выступления президента на форуме.

    Западные предприниматели проявили огромный интерес к заявлениям российского лидера.

    Владимир Путин на пленарной сессии отметил формирование более справедливого мироустройства на фоне глобального экономического роста.


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    8 июня 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой ОСК Пучковым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителем Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Пучков будет у президента с докладом, пояснил Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, ОСК при поддержке ВТБ осуществляет важнейшее направление деятельности.

    Российское руководство выделяет много средств для корпорации, о первых результатах работы должен доложить гендиректор ОСК президенту, пояснил представитель Кремля.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал модернизацию завода ОСК «Северная верфь».

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    9 июня 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул необходимость тщательной подготовки любых контактов на высшем уровне, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент на повестке дня разговора нет – тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности прямой коммуникации глав государств.

    При этом пресс-секретарь отметил, что лидеры двух стран могут оперативно согласовать переговоры в случае возникновения такой необходимости. По его словам, контакты с американской стороной организуются достаточно быстро, если этого требует ситуация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Киеву более 20 тыс. тел погибших.

    В конце декабря прошлого года лидеры двух стран провели телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Предыдущая беседа между главами государств состоялась 16 октября.

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    10 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Кремль спросили о планах Путина поздравить Трампа

    Песков не подтвердил планы Путина поздравить Трампа с предстоящим 80-летием

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал говорить, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять американского лидера Дональда Трампа с юбилеем.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог уточнить, поздравит ли Владимир Путин Дональда Трампа с юбилеем, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможном звонке или телеграмме, пресс-секретарь сослался на плотный график главы государства.

    «Пока много дел по российской повестке дня», – заявил Песков в комментарии телеканалу RTVI.

    Американский политик отметит свой 80-летний юбилей 14 июня.

    Накануне Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора лидеров России и США.

    До этого представитель Кремля заявил о неопределенности в вопросе поздравления американского президента.

    В прошлом году Владимир Путин поздравил президента США с 79-летием по телефону.

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    9 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минобрнауки Фальковым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с министром науки и образования Валерием Фальковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Идут рабочие встречи, одна из них будет с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что в ходе встречи пойдет речь о самых разных аспектах развития науки и образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Фальков объявил о введении четырех обязательных дисциплин для студентов. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин потребовал ускорить переход на новую модель высшего образования.

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    10 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков: Детали о подрыве машины в Балашихе не разглашают из-за следствия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Информацию о взрыве иномарки в подмосковной Балашихе оперативно передали президенту Владимиру Путину, но подробности инцидента остаются тайной следствия, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России регулярно получает сводки о подобных происшествиях, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    «Детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. Конечно же, это вопрос наших специальных служб», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели водителя автомобиля BMW в Балашихе.

    Злоумышленник заложил под сиденье иномарки взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

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    10 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков: Путин проведет совещание по восстановлению инвестиционной активности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с членами правительства для обсуждения мер поддержки и стимулирования финансовых вложений в отечественную экономику, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В среду российский лидер будет работать в резиденции Ново-Огарево. Песков отметил, что главным вопросом повестки станет экономическая ситуация, передает РИА «Новости».

    «В середине дня президент планирует провести совещание с правительством нашей страны, с членами правительства нашей страны. Будет очень важный, основной профильный вопрос рассматриваться – это тема инвестиционной активности, о мерах по восстановлению инвестиционной активности», – сказал представитель Кремля.

    Основным докладчиком выступит министр экономического развития Максим Решетников. Также в дискуссии примут участие руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик. Участники встречи затронут текущие оперативные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Владимир Путин одобрил кандидатуру Александра Шохина на пост уполномоченного по правам предпринимателей.

    Глава государства обсудил с руководителем РСПП инициативы по защите прав бизнес-сообщества.

    Ранее российский лидер отметил положительные результаты принятых правительством мер для поддержки экономики.

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    10 июня 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков: Путин запланировал переговорный марафон на саммите Россия – АСЕАН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президента Владимира Путина на саммите Россия – АСЕАН ожидает переговорный марафон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Я пока не буду забегать вперед. Скажу лишь, что предстоит большое количество двусторонних встреч. Это будет целый марафон у президента Путина на протяжении двух дней», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита.

    Россия и Филиппины обсуждали подготовку к этому масштабному мероприятию.

    Власти столицы Татарстана заявили о полной готовности города к приему иностранных делегаций.

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    10 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков: Точной договоренности о встрече Путина и Пашиняна пока нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сроки проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока не определены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Решение о встрече будет принято на двустороннем уровне только после того, как в Армении завершатся все выборные процедуры, передает РИА «Новости».

    «Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается объявление по итогам выборов 14-го числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее, то есть достаточно сложно и долго», – пояснил представитель Кремля.

    Песков также добавил, что до окончания выборов премьер-министр Армении, вероятно, слишком занят внутриполитическими процессами. В зависимости от окончательных результатов предвыборной кампании стороны будут принимать соответствующие решения о дальнейших контактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов скорых контактов лидеров двух стран.

    По итогам недавних выборов партия Никола Пашиняна набрала менее половины голосов избирателей.

    Представители оппозиции запросили пересчет бюллетеней для оспаривания результатов голосования.

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    10 июня 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков: Путин по видеосвязи откроет объекты детского отдыха

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в среду провести открытие нескольких объектов детского отдыха в регионах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Президент планирует сегодня в формате видеоконференции открыть несколько объектов для детского отдыха», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что речь идет об объектах, которые недавно возвели или капитально отремонтировали.

    Также представитель Кремля добавил, что глава государства работает в Ново-Огарево.

    У президента еще запланировано совещание по инвестиционной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин по видеосвязи открыл новые школы и детский сад в регионах России.

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      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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