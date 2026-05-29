Пожар после падения дронов на предприятия в Волгоградской области потушили
Падение частей сбитых БПЛА привело к воспламенению на территории химического завода и объектах энергетического комплекса Волгоградской области, возгорания ликвидировали, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания», – указал губернатор.
Его слова привела администрация региона в Max.
Все возгорания уже ликвидировали.
Руководитель региона поручил оперативным службам и муниципалитету оценить нанесенный ущерб. Особое внимание специалисты должны уделить проверке состояния жилого фонда и устранению последствий происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Погиб человек.