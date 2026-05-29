29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.0 комментариев
Мужчина погиб при атаке украинских беспилотников в Волгоградской области
В результате налета дронов ВСУ на предприятие в городе Волжский в Волгоградской области погиб 60-летний рабочий, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
«На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии», – указал губернатор.
Его слова привела администрация региона в Max.
Третий пострадавший находился в доме на улице Вершинина в Волгограде. Медики оказали ему необходимую помощь прямо на месте происшествия, поэтому госпитализация не потребовалась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу украинские беспилотники атаковали жилой многоквартирный дом в Волгограде. В апреле при падении обломков дрона в городе Волжском погиб местный житель.