Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.7 комментариев
BZ: Киев беспокоит вероятность авиаударов России по Украине
Киевский режим опасается возобновления масштабных атак, это вынудило Владимира Зеленского срочно просить дополнительные ракеты для комплексов противовоздушной обороны, пишут немецкие СМИ.
Украинское руководство испытывает сильную тревогу из-за возможных ответных действий российской стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.
«В Киеве растет обеспокоенность по поводу возобновления крупномасштабных российских авиаударов», – отмечается в публикации.
Этот страх стал причиной недавнего обращения Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу. Политик пожаловался на острый дефицит ракет для систем Patriot.
Немецкие журналисты резюмировали, что подобные просьбы наглядно демонстрируют нарастающую нервозность украинских властей.
ВС России нанесли серию ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо о критической нехватке систем противовоздушной обороны. Американские власти оставили послание без ответа.