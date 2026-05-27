BFMTV: Два победителя лотереи во Франции купили билеты в одном киоске

Выигрышные билеты из французского магазина принесли двум семьям 49 млн евро

Tекст: Мария Иванова

Две супружеские пары из Франции стали обладателями крупного денежного приза в европейской лотерее EuroMillions, купив счастливые билеты в одном и том же табачном магазине коммуны Касси, сообщает РИА «Новости». Общая сумма выигрыша составила 49 млн евро.

«Удача улыбнулась дважды в одном и том же месте. Табачный магазин La Civette du Port в Касси стал местом двух выигрышей в EuroMillions: с разницей всего в несколько дней... Один участник лотереи выиграл 48 миллионов евро, а другой – один миллион евро», – передает канал BFMTV.

Первая пара выиграла 48 млн евро из джекпота в 144 млн евро по билету от 21 апреля.

Спустя неделю вторая семья получила 1 млн евро. Журналисты отмечают, что вероятность сорвать крупный куш по билетам из одного киоска крайне мала, хотя и сам шанс на победу в EuroMillions традиционно невысок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году житель Франции выиграл рекордные 250 млн евро в лотерее EuroMillions.

В феврале товаровед из Тюменской области получила более 333 млн рублей в «Русском лото».