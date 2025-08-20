Житель Франции выиграл рекордный джекпот в лотерее EuroMillions

Житель Франции выиграл рекордные для страны 250 млн евро в EuroMillions

Tекст: Мария Иванова

Житель Франции выиграл рекордный джекпот в размере 250 млн евро в лотерее EuroMillions, передает ТАСС.

Французский регулятор азартных игр FDJ United сообщил: «Джекпот в 250 млн евро выигран». Это максимальная сумма, предусмотренная правилами данной лотереи.

Победитель угадал все семь чисел, включая два специальных звездных номера, что позволило ему получить главную награду. Ранее крупнейший выигрыш во Франции составлял 220 млн евро и был зафиксирован в 2021 году, когда удача улыбнулась жительнице Таити.

Лотерея EuroMillions проводится с 2004 года и охватывает более десяти европейских стран. Правила EuroMillions позволяют победителям сохранить анонимность, чем обычно и пользуются обладатели крупных выигрышей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне за полгода выиграли более 35 млрд рублей в лотереи.

Житель Сахалина получил свыше 781 млн рублей после уплаты налогов, что стало самым крупным выигрышем в истории гослотерей России.

Профессор РАН Иван Оселедец отметил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.