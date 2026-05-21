Отсидевшему за шутки об убитом Кирке американцу присудили 835 тыс. долларов
Власти Теннесси выплатят 835 тыс. долларов бывшему полицейскому, проведшему больше месяца в тюрьме за публикацию шуток об убитом консервативном активисте Чарли Кирке.
Житель штата Теннесси Ларри Бушарт получит компенсацию в размере 835 тыс. долларов за незаконный арест, передает канал CBS. Власти штата согласились урегулировать иск 61-летнего бывшего полицейского во внесудебном порядке.
В сентябре прошлого года Бушарт опубликовал в запрещенной в России соцсети шутки об убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка.
Мужчина отказался удалять публикации и провел в тюрьме 37 дней. В октябре с него сняли обвинения в распространении «сообщений ненависти».
Адвокаты настаивали, что посты были выражением частного мнения и защищены законами о свободе слова, отмечает ТАСС.
Напомним, 31-летний сторонник Трампа Чарли Кирк умер в больнице после стрельбы 10 сентября 2025 года во время выступления в университете штата Юта. Активист неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан, ему предъявили обвинения по семи пунктам. Окружной прокурор обещал добиться для него смертной казни.
