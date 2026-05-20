Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.0 комментариев
Мошенники придумали новую схему с театральными билетами
МВД раскрыло схему обмана зрителей при покупке театральных билетов
Аферисты выискивают театралов в профильных чатах и предлагают приобрести отказные билеты через сайты-клоны, вынуждая жертв платить дважды под предлогом вымышленного системного сбоя, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Аферисты стали чаще использовать схемы обмана, связанные с продажей театральных билетов, сообщает Telegram-канал УБК.
Преступники внимательно отслеживают активность пользователей на различных сайтах и в специализированных чатах, выискивая тех, кто жалуется на трудности с покупкой проходок на популярные спектакли.
Установив контакт с потенциальной жертвой, злоумышленники представляются сотрудниками театра. Они предлагают приобрести якобы отказные билеты и направляют покупателю ссылку на ресурс, который полностью копирует дизайн известного сервиса продаж.
«Мошенники пишут пользователю от имени театра, предлагая отказные билеты, после чего направляют на сайт-клон и под предлогом сбоя системы вынуждают платить снова», – пояснили представители ведомства. Таким образом, доверчивые зрители рискуют не только остаться без долгожданного спектакля, но и потерять значительные суммы денег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МВД предупредили об использовании злоумышленниками автоматизированных платформ для обмана пользователей в Telegram.
Ранее ведомство сообщило о краже сбережений россиян под видом продажи билетов на популярные шоу.
В конце апреля аналитики компании F6 зафиксировали всплеск мошенничества с фейковыми проходками на концерты в социальных сетях.