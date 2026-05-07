МВД раскрыло схемы обмана с билетами на концерты
МВД сообщило о краже данных россиян через фейковые билеты на концерты
Аферисты похищают сбережения и аккаунты россиян под видом продажи билетов на популярные шоу, заманивая жертв через сайты знакомств и рекламные рассылки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Злоумышленники разработали несколько сценариев обмана граждан под видом продажи проходок на популярные мероприятия, сообщает Telegram-канал УБК МВД.
Часто преступники знакомятся с жертвами в интернете и предлагают вместе посетить стендап, отправляя ссылку на фишинговый сайт. После ввода реквизитов карты со счета списывается крупная сумма, а собеседник исчезает.
Другой распространенный метод заключается в рассылке сообщений о закрытых предпродажах или розыгрышах пригласительных. Для участия пользователю предлагают авторизоваться через мессенджер. В результате аферисты получают полный доступ к чужой учетной записи для дальнейших махинаций.
Особую угрозу представляют многоступенчатые атаки, где билет служит лишь предлогом для контакта. Одной из жертв позвонили с предложением посетить памятное мероприятие и попросили продиктовать код из СМС. Затем лжеполицейские убедили женщину снять все сбережения и передать их курьеру в Москве, оплатив ей настоящий перелет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики зафиксировали всплеск мошенничества с продажей фейковых билетов на концерты через социальные сети.
Ранее жительница России потеряла 28 тыс. рублей при попытке купить билеты на выступление Макса Коржа у неизвестного посредника.
Злоумышленники на сайтах знакомств часто отправляют жертвам ссылки на поддельные билетные сервисы для кражи денег.