МВД раскрыло схемы обмана с билетами на концерты

МВД сообщило о краже данных россиян через фейковые билеты на концерты

Tекст: Мария Иванова

Злоумышленники разработали несколько сценариев обмана граждан под видом продажи проходок на популярные мероприятия, сообщает Telegram-канал УБК МВД.

Часто преступники знакомятся с жертвами в интернете и предлагают вместе посетить стендап, отправляя ссылку на фишинговый сайт. После ввода реквизитов карты со счета списывается крупная сумма, а собеседник исчезает.

Другой распространенный метод заключается в рассылке сообщений о закрытых предпродажах или розыгрышах пригласительных. Для участия пользователю предлагают авторизоваться через мессенджер. В результате аферисты получают полный доступ к чужой учетной записи для дальнейших махинаций.

Особую угрозу представляют многоступенчатые атаки, где билет служит лишь предлогом для контакта. Одной из жертв позвонили с предложением посетить памятное мероприятие и попросили продиктовать код из СМС. Затем лжеполицейские убедили женщину снять все сбережения и передать их курьеру в Москве, оплатив ей настоящий перелет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики зафиксировали всплеск мошенничества с продажей фейковых билетов на концерты через социальные сети.

Ранее жительница России потеряла 28 тыс. рублей при попытке купить билеты на выступление Макса Коржа у неизвестного посредника.

Злоумышленники на сайтах знакомств часто отправляют жертвам ссылки на поддельные билетные сервисы для кражи денег.