Московская «Родина» разгромила «Арсенал» и впервые выиграла Первую лигу

Столичный ФК «Родина» впервые стал победителем российской Первой лиги

Tекст: Мария Иванова

Столичный клуб занял первое место, обойдя воронежский «Факел» по результатам личных встреч, передает РИА «Новости».

В решающем матче москвичи разгромили тульский «Арсенал» со счетом 4:1. У победителей дважды отличился Артем Максименко, еще по мячу забили Иван Тимошенко и Солтмурад Бакаев, а туляки ответили голом Максима Максимова.

Команда, созданная в 2015 году бизнесменом Сергеем Ломакиным, добилась такого успеха впервые. На профессиональном уровне москвичи выступают с 2019 года. Теперь «Родина» вместе с набравшим аналогичные 68 очков «Факелом» выходит в высший дивизион чемпионата России.

По итогам турнира Первую лигу покидают новороссийский «Черноморец», саратовский «Сокол» и песчанокопская «Чайка».

В других матчах тура «Факел» разгромил ульяновскую «Волгу» (3:0), а волгоградский «Ротор» забил пять безответных мячей «Чайке».

Также екатеринбургский «Урал» уступил «Черноморцу» (1:2), уфимцы одолели костромской «Спартак» (1:0), а «Сокол» оказался сильнее челнинского «КАМАЗа» (1:0). Встреча «Челябинска» и ярославского «Шинника» завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

