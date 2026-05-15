Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале предупредил о последствиях для западных политиков.

Сенатор уверен, что представители Евросоюза будут до последнего оттягивать признание собственных ошибок, однако исправить сложившуюся ситуацию им уже не удастся.

Политик подчеркнул, что наиболее сокрушительным ударом по объединенной Европе станет коррупционное крушение украинского лидера, который запечатлен на фотографиях со всеми европейскими руководителями. «Каждому европейскому лидеру, целовавшему Зеленского, предстоит очень жестоко ответить на политические, а от того более личные и криминальные поцелуи», – заявил Косачев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский оказался в центре масштабного коррупционного скандала из-за компромата на свое окружение.

Немецкое издание Spiegel назвало молчание политика по этому поводу предвестником настоящей катастрофы.

Газета Berliner Zeitung расценила недавний арест экс-главы офиса президента Андрея Ермака как последнее предупреждение главе киевского режима от Запада.