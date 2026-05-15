Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.3 комментария
Над Воронежской областью нейтрализовали 18 украинских беспилотников
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в Воронежской области почти 20 украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.
«Над тремя городами и пятью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов», – уточнил губернатор в Max.
Он добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не последовало.
Глава региона предупредил, что режим опасности атаки беспилотников сохраняется по всей области.
Накануне несколько украинских БПЛА перехватили в небе над Воронежем. В начале мая силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над территорией области.