Бердымухамедов оценил успехи Татарстана в IT-сфере
Опыт Татарстана как одного из ведущих IT-регионов России представляет большой интерес для Туркмении, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) страны Гурбангулы Бердымухамедов.
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул значимость технологических успехов российского региона, передает РИА «Новости». «Опыт Татарстана как одного из IT-лидеров России представляет для нашей страны большой интерес», – подчеркнул руководитель Народного совета в ходе переговоров в Казани.
Глава Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил развитие двусторонних отношений, отметив, что они строятся на взаимном доверии и принципах добрососедства. Представители обеих республик обсудили эффективность текущих совместных проектов и договорились о расширении направлений взаимодействия.
Помимо цифровых технологий, стороны затронули вопросы партнерства в нефтегазовом секторе, промышленности и транспортной логистике. Важным стимулом для деловых контактов стало наличие регулярного авиасообщения между Казанью и Ашхабадом. В гуманитарной сфере Бердымухамедов выдвинул инициативу провести финал конкурса «Татар кызы – 2026» в столице Туркмении, которую Минниханов полностью поддержал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин по телефону обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым развитие стратегического партнерства.