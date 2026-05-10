Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.2 комментария
Футбольный клуб «Сочи» досрочно вылетел из Российской премьер-лиги
Ничья махачкалинского «Динамо» и «Ахмата» лишила «Сочи» места в премьер-лиге
Имея в активе лишь 21 очко за тур до финиша, футбольный клуб «Сочи» первым окончательно лишился права выступать в высшем дивизионе страны.
Судьба южан решилась после матча предпоследнего тура между махачкалинским «Динамо» и грозненским «Ахматом», передает РИА «Новости».
Встреча завершилась ничейным результатом. В составе хозяев на 38-й минуте отличился Мохамед Аззи, а у гостей дебютный мяч забил Галымжан Кенжебек.
Перед стартовым свистком футболисты, тренеры и арбитры вышли на поле с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эта памятная акция была приурочена к празднованию 81-летия Победы.
По итогам тура махачкалинцы набрали 25 очков и расположились на 14-й строчке турнирной таблицы. В активе сочинцев остался 21 балл, что окончательно лишило их возможности покинуть зону вылета. Грозненский клуб с 36 очками занимает девятое место.
В заключительный игровой день 17 мая клуб из Дагестана примет московский «Спартак». Грозненская команда отправится на выездную встречу с уже покинувшим премьер-лигу «Сочи».
Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский «Зенит» ранее обыграл футболистов «Сочи» со счетом 2:1.
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев в конце прошлого года покинул свой пост после домашнего поражения.
Ранее сочинский клуб вернулся в Российскую премьер-лигу после победы над «Нижним Новгородом».