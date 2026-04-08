Синоптик Макарова сообщила о возврате дождей и ураганного ветра в Дагестан

Tекст: Дмитрий Зубарев

Погодные условия в Дагестане ухудшатся в ближайшие дни, передает ТАСС. Как сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, с 9 апреля в республике ожидаются дожди, грозы и усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. Она уточнила: «На 8 апреля местами кратковременный дождь, 9–10 апреля кратковременный дождь, гроза в горных районах республики, местами сильный дождь с мокрым снегом, усиление ветра порывами до 18-23 м/с. 11–12 апреля местами сильный дождь с мокрым снегом, усиление ветра – с порывами до 17-22 м/с».

Суммарное количество осадков за период с 7 по 12 апреля в южной половине Дагестана составит 15-25 миллиметров, а в горах может достигнуть 35-45 миллиметров. На реках региона сейчас наблюдается повышенная водность, которая сохранится, достигнув отметок неблагоприятного явления с 8 по 12 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Оползни и сели нарушили сообщение с 97 населенными пунктами региона. Минфин пообещал оказать финансовую поддержку Дагестану после стихийного бедствия.