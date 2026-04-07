  • Новость часаИран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    Дефицит времени заставляет Трампа рискнуть в Иране
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу
    Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    7 апреля 2026, 19:35 • Новости дня

    Оползни и сели нарушили сообщение с 97 населенными пунктами Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортное сообщение с 97 населенными пунктами оказалось нарушено в Дагестане из-за оползней и селевых потоков, сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании, посвященном ликвидации последствий стихийных бедствий, под председательством президента России Владимира Путина.

    По словам Меликова, движение осложнено или ограничено на 27 участках автодорог, включая федеральную трассу Р-217 «Кавказ», передает ТАСС.

    Глава региона отметил, что сейчас идут работы по восстановлению транспортной связи с пострадавшими населенными пунктами. Министр транспорта России Андрей Никитин выразил благодарность дорожным службам республики, а также коллегам из Дорожного агентства и компании «Российские железные дороги» за оперативную работу.

    Никитин сообщил, что министерство рассчитывает в ближайшее время полностью восстановить поврежденную транспортную инфраструктуру. Он подчеркнул, что восстановительные работы ведутся активно и в тесном взаимодействии всех задействованных структур.

    Ранее в Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня.

    Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

    Глава МЧС России Александр Куренков сообщал, что в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

    7 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Якушев: «Единая Россия» поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» окажет поддержку в ликвидации последствий наводнений в Дагестане, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

    Якушев посетил пункт временного размещения в селе Сивух Хасавюртовского района, где встретился с жителями и сотрудниками экстренных служб, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    В ходе встречи Якушев заверил, что партия и вся страна поддерживают пострадавших. «Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла. Со стороны «Единой России» организуем необходимое количество волонтёров, чтобы навести порядок», – сказал он. В регионе уже работают добровольцы, а региональные отделения партии направляют гуманитарную помощь.

    В ходе встречи секретарь генсовета ЕР подчеркнул важность постоянного информирования людей о предпринимаемых мерах и планах по ликвидации последствий стихии.

    По его словам, одним из приоритетов в текущей ситуации должно стать оперативное обследование поврежденных домов. Для этого предлагается сформировать рабочие группы с участием сотрудников местных администраций и специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство строительства. Это позволит оценить масштаб ущерба и определить необходимый объём помощи для каждого пострадавшего домохозяйства.

    Якушев отметил, что ситуация находится на контроле федеральных властей. По его словам, между ведомствами уже распределены зоны ответственности: вопросы утраты жилья курирует строительный блок, компенсации – профильные структуры, а в случае потерь в сельском хозяйстве подключается аграрное ведомство.

    Глава села Адильотар Абдуркадыр Махмаев поблагодарил добровольцев и организации за поддержку, отметив, что ежедневно получает обращения от волонтерских объединений, готовых помочь в ликвидации последствий стихии.

    7 апреля 2026, 05:51 • Новости дня
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    С 6 апреля по всей стране стартует акция, в рамках которой россияне смогут обменять мелочь на банкноты или пополнить счет, напомнили в Центробанке.

    В ЦБ сообщили, что в «Монетной неделе» примут участие более 16 тыс. торговых точек и 4 тыс. подразделений банков по всей стране.

    «В эти дни можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги:  в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. При желании в банках будет возможно положить мелочь на свой счет», – сказано в Max-канале ЦБ.

    Условия акции и адреса участников представлены на сайте монетнаянеделя.рф.

    Акция «Монетная неделя» проводится с 2023 года и проходит почти во всех регионах России, включая Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую область. За это время в оборот вернули более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сообщалось, что акция «Монетная неделя» вернула в оборот монеты на 245 млн рублей. В марте ЦБ продолжил вывод копеек из оборота.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Росалкогольтабакконтроль намерен лишить лицензии импортера армянского коньяка

    В суд направлено заявление об аннулировании лицензии ООО «Прошянский коньячный завод»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) подала в суд заявления об аннулировании и приостановлении лицензии импортера коньячной продукции ООО «Прошянский коньячный завод», гендиректором которого является Ашот Бадалян.

    Решение было принято после внеплановой проверки предприятия, импортирующего коньячную продукцию на территорию России, сообщается на сайте Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

    Экспертиза аккредитованной лаборатории выявила, что в отобранных образцах коньяка содержались спирты не виноградного происхождения, а состав продукта не соответствовал заявленному наименованию «коньяк», как того требует ГОСТ.

    На основании выявленных нарушений ведомство подало в суд заявления об аннулировании лицензии и о временном приостановлении ее действия. Сейчас дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде.

    Кроме того, установлены признаки административного правонарушения по статье 14.43 КоАП РФ (Нарушение требований технических регламентов).

    На сайте компании указывается, что московский офис завода предоставят несколько линеек армянских коньяков как в низком и среднем ценовом сегменте так и в классе элитных коньяков.

    7 апреля 2026, 00:10 • Новости дня
    В Москве произошел массовый сбой у операторов связи и банков

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в работе крупных операторов связи, государственных порталов и банковских сервисов, особенно это было заметно в крупных городах, что отразилось в данных портала Downdetector.

    Массовые жалобы на перебои с доступом к услугам были зафиксированы даже на сайтах Downdetector и «Сбой.рф» в Москве и нескольких регионах страны, сообщил M24.ru.

    Пользователи указывали на проблемы с операторами Т2 и «Ростелеком», при этом число обращений по «Ростелекому» достигло почти 1 600. Из Москвы поступило около 7% жалоб, из Московской области – 6%, из Самарской области – 14%, из Нижегородской – 3%, из Брянской – 2%. О сбоях в работе Т2 сообщили 25 человек.

    Кроме того, пользователи отметили трудности при работе с государственными порталами, включая «Госуслуги». Было зафиксировано более 100 обращений. Также отмечались жалобы на работу отдельных банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Ростелеком» сообщил о мощной DDoS-атаке на сеть вечером понедельника. Роскомнадзор сообщил о рекордном росте числа DDoS-атак на госресурсы. РКН сообщил о всплеске кибератак на Россию после сообщений о блокировке Telegram.


    7 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    Москва предложила убежище Мадуро
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае поступления обращения Москва обещает тщательно рассмотреть вопрос о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам Мелика- Багдасарова, запросов о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро не проходило, передает ТАСС.

    «Думаю, если бы такое обращение поступило, то было бы внимательно рассмотрено российской стороной», – отметил посол.

    Мелик-Багдасаров подчеркнул, что позиция Москвы остается прежней: власти России считают похищение Мадуро нарушением международного права. По словам дипломата, президент Венесуэлы и его супруга должны быть освобождены, поскольку Вашингтон похитил Мадуро в результате вооруженной агрессии.

    Ранее вопрос о возможном предоставлении убежища Мадуро возник в связи с обсуждением его судьбы, если США освободят его из заключения.

    Судья Элвин Хеллерстайн в США отказался прекращать уголовное дело против Мадуро и его супруги, несмотря на блокировку доступа к государственным средствам для их адвокатов.

    Москва призвала США освободить Николаса Мадуро и его супругу.

    Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил о нормальных условиях содержания Мадуро в американской тюрьме и о его намерении стоять до конца.

    7 апреля 2026, 04:04 • Новости дня
    Баканов рассказал о создании малогабаритного реактора для Луны

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к совместной разработке малогабаритного атомного реактора для работы на поверхности Луны, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По его словам, проект реализуется в тесном сотрудничестве с Курчатовским институтом, а также с ведущими специалистами Росатома и Роскосмоса.

    «Именно с Курчатовским институтом, с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, с Росатомом, со структурами Росатома этот проект реализуем», – рассказал он ТАСС.

    По словам Баканова, пока не все вопросы решены, но есть календарный график реализации.

    «Эти технологии уже есть, не в полной мере, может быть, отработаны для того, чтобы говорить о том, чтобы их запускать сегодня на Луну, но тем не менее в этом направлении мы с ними очень тесно работаем», – сказал глава Роскосмоса.

    Баканов добавил, что реактор разрабатывается с учетом специфики эксплуатации на поверхности Луны, где потребуется автономный и надежный источник энергии для будущих миссий и станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов сообщал, что работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением участия России в программе МКС как минимум до 2028 года. Первый модуль РОС запустят в 2028 году. Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    6 апреля 2026, 23:42 • Новости дня
    «Ростелеком» сообщил о мощной DDoS-атаке на сеть вечером понедельника

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате кибератаки на сеть «Ростелекома» вечером 6 апреля часть пользователей столкнулась с перебоями доступа к интернет-ресурсам, рассказали в компании, добавив, что атаку удалось отразить, сеть работает исправно.

    Вечером 6 апреля зафиксировали мощную DDoS-атаку на сеть компании «Ростелеком». В ответ специалисты компании ввели фильтрацию входящего трафика, из-за чего некоторые интернет-ресурсы стали временно недоступны пользователям, рассказали РИА «Новости» в компании.

    «Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23.09 сеть передачи данных «Ростелекома» работает штатно», – заявили в «Ростелекоме».

    Вечером того же дня многие россияне массово жаловались на сбои в работе сервисов «Ростелекома». По данным сервиса Detector404, в течение часа было зафиксировано более 4,4 тыс. обращений о проблемах доступа к сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор сообщил о рекордном росте числа DDoS-атак на госресурсы. РКН сообщил о всплеске кибератак на Россию после сообщений о блокировке Telegram. «Ростелеком» ответил на слухи о «белых списках» для Wi-Fi.

    7 апреля 2026, 18:38 • Новости дня
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    @ Иван Юдин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне, достигшие сорокалетнего возраста, получили возможность бесплатно пройти комплексные обследования для раннего выявления семи видов онкологических заболеваний, включая анализы и специальные тесты.

    В России для граждан старше 40 лет введен скрининг на семь видов онкологических заболеваний, сообщает «Российская газета». Об этом в преддверии Всемирного дня здоровья рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

    По ее словам, своевременная диспансеризация позволяет выявить опасные болезни на самой ранней стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

    В рамках обязательной диспансеризации по полису ОМС россиянам проводят комплексную оценку здоровья. Врачи проверяют не только давление и уровень «плохого» холестерина, но и определяют сердечно-сосудистый риск по специальной шкале, а также делают ЭКГ.

    С этого года в программу добавлен анализ на липопротеин (а) – генетический маркер риска инфаркта и инсульта, который рекомендуется сдать хотя бы раз в жизни.

    Для оценки риска сахарного диабета проводится анализ крови на глюкозу, а при необходимости – более углубленное исследование на гликированный гемоглобин.

    Женщинам становятся доступны маммография и мазки для выявления рака молочной железы и шейки матки, а мужчинам – тест на ПСА для диагностики рака простаты.

    Кроме того, выполняется анализ кала на скрытую кровь, при необходимости назначается колоноскопия, чтобы обнаружить рак толстой кишки.

    Академик Драпкина подчеркивает, что «бояться стоит не диагноза, а незнания». Она отмечает, что современная медицина позволяет эффективно контролировать даже серьезные хронические заболевания при условии, что они выявлены своевременно.

    Работодатели обязаны отпускать сотрудников для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Поликлиники часто организуют прием в вечерние часы и по субботам, чтобы упростить процедуру.

    Эксперт рекомендует рассматривать диспансеризацию как возможность убедиться в здоровье, а не как поиск проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профилактические медицинские осмотры теперь включают семь видов скринингов на различные виды рака, включая обследование желудка и легких.

    Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, причем дальнейший прогресс будет зависеть от объема финансирования.

    В России большинство новых случаев рака приходится на женщин, а средний возраст постановки диагноза составляет примерно 65 лет.

    6 апреля 2026, 22:37 • Новости дня
    Косачев оценил высказывание Симоняна об условиях выхода Армении из ЕАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал некорректной позицию о выходе Армении из ЕАЭС при возможном повышении цен на российский газ.

    «Сама постановка вопроса в таком ключе выглядит некорректной. Ведь в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля президент России Владимир Путин дал четкую картину нынешней ситуации: «цены на энергоносители, цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1 тыс. кубов, а Россия продаёт газ Армении – 177,5 доллара за 1 тыс. кубов». Обращу внимание – без динамики, просто как констатацию факта», – написал Косачев в Max-канале.

    Сенатор добавил, что Армения сегодня получает значительные конкурентные преимущества благодаря нынешней стоимости российского газа на фоне мирового энергетического кризиса, вызванного действиями других стран.

    «Нынешняя цена на российский газ – это и мощный стимул для развития многих секторов экономики Армении, и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране», – отметил вице-спикер Совфедв.

    Косачев считает, что армянским политикам следовало бы признавать масштаб поддержки со стороны России, а не строить спекуляции на возможных изменениях ценовой политики.

    Напомним, Армения 4 апреля заявила о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС при росте цен на газ.Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ, по его словам Армения обрела независимость после того, как ОДКБ не выполнил свои обязательства по отношению к стране. Песков призвал к необходимости выбора Арменией между ЕАЭС и ЕС.

    7 апреля 2026, 17:23 • Новости дня
    В Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня
    @ Мухтар Гаджидадаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти объявили о решении перевести режим чрезвычайной ситуации в Дагестане с регионального на федеральный уровень из-за наводнений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Дагестане в связи с масштабными паводками, передает ТАСС. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил об этом президенту Владимиру Путину и отметил, что обстановка классифицируется как чрезвычайная ситуация регионального характера.

    По словам Куренкова, в ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Он подчеркнул: «По результатам правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».

    Причиной принятия таких мер стали масштабные паводки, захватившие регион и требующие дополнительных усилий федеральных служб для ликвидации последствий и оказания помощи населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, а более двух тысяч домов остаются подтопленными.

    В Дербентском районе созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста, которые проводят эвакуацию и осуществляют распределение гуманитарной помощи.

    Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации с наводнениями в республике с участием высокопоставленных чиновников и региональных руководителей.

    7 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума

    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, впервые за 13 лет приблизилась к отметке 116 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, цена российской нефти марки Urals, экспортируемой из порта Приморск, поднялась до 116,05 доллара за баррель, передают «Вести». В публикации отмечается, что это максимальный показатель за последние 13 лет.

    «Цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет», – говорится в материале агентства.

    Причиной резкого роста стоимости стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность по поводу возможных перебоев с поставками сырья.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рост мирового спроса на энергоресурсы России.

    6 апреля 2026, 22:57 • Новости дня
    Капитан затонувшего в Азовском море сухогруза назвал атаку ВСУ терроризмом

    Tекст: Катерина Туманова

    Капитан затонувшего сухогруза назвал атаку ВСУ на торговое судно в Азовском море примером терроризма.

    «Это не боевые действия, это терроризм. Боевые действия должны быть у комбатантов, террористы терроризируют мирных жителей. ВСУ знают, что наше судно было торговым, не было никакого вооружения. Это было очевидно», – приводит ТАСС слова капитана.

    Капитан рассказал, что команда в момент атаки действовала спокойно и профессионально, так как экипаж был частично подготовлен к подобным ситуациям, никто не паниковал. Капитан отметил, что среди спасшихся была женщина-повар, которая также проявила выдержку и стойкость.

    «Была ночь, был слышен гул БПЛА самолетного типа, звук мопедного мотора. И буквально через пару секунд был взрыв в районе рубки, то есть поста управления. <…> Полностью судно оказалось неуправляемо, было снесено полрубки, и начало разгораться пламя, которое охватило через 15 минут всю надстройку теплохода. <…>Произошло обесточивание, выключился пожарный насос. Потом выключился дизель-генератор, и я дал команду эвакуировать экипаж судна», – описал атаку  капитан.

    Во время эвакуации команда потеряла из виду двоих членов экипажа, еще один был в тяжелом состоянии и получил первую помощь в спасательной шлюпке, но спасти его не удалось.

    В воскресенье, 5 апреля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пострадавшее судно типа «Волго-Балт» перевозило пшеницу. Восемь человек смогли добраться до берега на лодке-капсуле, доставив тело старшего помощника капитана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших членов экипажа сухогруза в Азовском море выросло до трех человек. Затонувший в Азовском море сухогруз перевозил около 3 тыс. тонн пшеницы. Капитан сухогруза был госпитализирован, а все спасенные моряки оказались гражданами России.


    7 апреля 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Гринспан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретился в Москве с претендующей на пост генсека ООН Ребекой Гринспан.

    В ходе беседы Лавров подчеркнул, что кандидаты на высший пост Организации Объединенных Наций должны «строго соблюдать принципы Устава ООН, проводить беспристрастную линию в интересах всех государств-членов и адаптирования Всемирной организации к многополярным реалиям», сообщается на сайте российского МИД.

    Гринспан в ответ представила свою предвыборную программу. Она сообщила, что ее подходы сосредоточены на реагировании на современные вызовы, совершенствовании текущей деятельности ООН и реформах, которые, по ее мнению, способны восстановить эффективность и оперативность организации.

    Ранее МИД России озвучил требования к новому генсеку ООН. Ведомство заявило о шансе навести порядок в организации.

    7 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    NYT назвала залог победы ВС России с наступлением весны на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    С приходом весны Россия переходит в наступление на Украине, а войска пытаются воспользоваться теплой погодой, чтобы восстановить утраченный за зиму темп, к тому же помогает им в этом естественный союзник, отмечает NYT.

    «У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически все, что движется», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что времена, когда войска продвигались вперед на танках и другой бронетехнике, почти прошли, так как сегодня большинство атак совершается пешими бойцами, при этом солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения.

    «На востоке и юге Украины, главном театре военных действий, лесных массивов мало. В результате солдаты часто передвигаются по лесополосам, окаймляющим сельскохозяйственные поля. Эти линии являются наследием политики советских времен, когда деревья использовались для защиты посевов от ветра. Сейчас они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой», – говорится в материале.

    NYT отмечает, что лесопосадки давно стали путями для войск, пытающихся  отвоевать территорию или отступить с линии фронта. Растительность выгодна как нападающим, так и обороняющимся, поэтому активно используется со всех сторон .


    7 апреля 2026, 17:03 • Новости дня
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    @ Мухтар Гаджидадаев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести тщательную индивидуальную оценку ущерба.

    Президент России Владимир Путин поручил федеральным, региональным и местным властям оказать всю необходимую поддержку жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести оценку ущерба, передает ТАСС.

    «Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – сказал президент.

    Путин потребовал держать на контроле санитарную и эпидемиологическую обстановку в зоне бедствия, а также оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно предоставлять медицинскую и правовую помощь.

    «Подчеркну, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь и, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районе бедствия», – сказал глава государства.

    Президент назвал погоду в Дагестане аномальной, уточнив, что только за один день 30 марта в регионе выпало три месячных нормы осадков, чего не фиксировалось с начала метеонаблюдений с 1882 года.

    «Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

    Материальную поддержку получили 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.

    Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим после аномальных осадков.

    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками
    Суд приговорил экс-замгубернатора Курской области Дедова к 17 годам колонии
    Минюст назвал число иноагентов в реестре
    Росалкогольтабакконтроль намерен лишить лицензии Прошянский коньячный завод
    В усадьбе кубанского вице-губернатора нашли миллионы валютой и рублями
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Космонавт Кононенко счел название планеты Земля географическим недоразумением

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

