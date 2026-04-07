Меликов: Оползни и сели нарушили сообщение с 97 населенными пунктами Дагестана

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Меликова, движение осложнено или ограничено на 27 участках автодорог, включая федеральную трассу Р-217 «Кавказ», передает ТАСС.

Глава региона отметил, что сейчас идут работы по восстановлению транспортной связи с пострадавшими населенными пунктами. Министр транспорта России Андрей Никитин выразил благодарность дорожным службам республики, а также коллегам из Дорожного агентства и компании «Российские железные дороги» за оперативную работу.

Никитин сообщил, что министерство рассчитывает в ближайшее время полностью восстановить поврежденную транспортную инфраструктуру. Он подчеркнул, что восстановительные работы ведутся активно и в тесном взаимодействии всех задействованных структур.

Ранее в Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня.

Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщал, что в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.