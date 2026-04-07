Меликов: Оползни и сели нарушили сообщение с 97 населенными пунктами Дагестана
Транспортное сообщение с 97 населенными пунктами оказалось нарушено в Дагестане из-за оползней и селевых потоков, сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании, посвященном ликвидации последствий стихийных бедствий, под председательством президента России Владимира Путина.
По словам Меликова, движение осложнено или ограничено на 27 участках автодорог, включая федеральную трассу Р-217 «Кавказ», передает ТАСС.
Глава региона отметил, что сейчас идут работы по восстановлению транспортной связи с пострадавшими населенными пунктами. Министр транспорта России Андрей Никитин выразил благодарность дорожным службам республики, а также коллегам из Дорожного агентства и компании «Российские железные дороги» за оперативную работу.
Никитин сообщил, что министерство рассчитывает в ближайшее время полностью восстановить поврежденную транспортную инфраструктуру. Он подчеркнул, что восстановительные работы ведутся активно и в тесном взаимодействии всех задействованных структур.
Ранее в Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня.
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Глава МЧС России Александр Куренков сообщал, что в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.