Экс-замначальника «Бутырки» осудили за майнинг в психбольнице

Московский суд приговорил к двум годам и десяти месяцам принудительных работ бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» Андрея Цыганова за организацию майнинга криптовалюты в психиатрической больнице при изоляторе, передает РИА «Новости». Ферму для добычи биткоина сотрудники управления собственной безопасности ФСИН обнаружили в техническом помещении на пятом этаже больницы. Майнинг производился за счет электроэнергии изолятора.

Суд установил, что оборудование для майнинга было установлено Цыгановым совместно с инженером Максимом Колчковым. После проведения проверки контракт с Цыгановым был расторгнут, а против обоих возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Прокурор просил назначить реальные сроки лишения свободы, однако суд ограничился назначением принудительных работ. В результате Цыганов получил два года и десять месяцев работ, Колчков – один год и одиннадцать месяцев, с удержанием 10% заработка в доход государства. Также с осужденных взыскали материальный ущерб, сумма которого не уточняется. Решение вступило в силу в марте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Урале полицейские пресекли кражу электроэнергии на 16 млн рублей при подпитке майнингового оборудования от чужих сетей.

В Калуге следователи возбудили уголовное дело после установки майнинговых ферм на оборонно-промышленном заводе за счет энергоресурсов предприятия.

Минэнерго России заявило о круглогодичном запрете майнинга в Бурятии и Забайкалье из-за нагрузки на энергосистему регионов.