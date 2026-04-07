Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».12 комментариев
Экс-замначальника «Бутырки» осудили за майнинг в психбольнице
Московский суд приговорил к почти трем годам принудительных работ бывшего замначальника СИЗО «Бутырка» Андрея Цыганова за обустройство фермы для майнинга криптовалюты в психиатрической больнице при изоляторе, говорится в судебных материалах.
Московский суд приговорил к двум годам и десяти месяцам принудительных работ бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» Андрея Цыганова за организацию майнинга криптовалюты в психиатрической больнице при изоляторе, передает РИА «Новости». Ферму для добычи биткоина сотрудники управления собственной безопасности ФСИН обнаружили в техническом помещении на пятом этаже больницы. Майнинг производился за счет электроэнергии изолятора.
Суд установил, что оборудование для майнинга было установлено Цыгановым совместно с инженером Максимом Колчковым. После проведения проверки контракт с Цыгановым был расторгнут, а против обоих возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
Прокурор просил назначить реальные сроки лишения свободы, однако суд ограничился назначением принудительных работ. В результате Цыганов получил два года и десять месяцев работ, Колчков – один год и одиннадцать месяцев, с удержанием 10% заработка в доход государства. Также с осужденных взыскали материальный ущерб, сумма которого не уточняется. Решение вступило в силу в марте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Урале полицейские пресекли кражу электроэнергии на 16 млн рублей при подпитке майнингового оборудования от чужих сетей.
В Калуге следователи возбудили уголовное дело после установки майнинговых ферм на оборонно-промышленном заводе за счет энергоресурсов предприятия.
Минэнерго России заявило о круглогодичном запрете майнинга в Бурятии и Забайкалье из-за нагрузки на энергосистему регионов.