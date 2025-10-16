В Калуге на оборонно-промышленном заводе обнаружили майнинговую ферму

Tекст: Ирма Каплан

«По версии следствия, с мая по сентябрь 2025 года сотрудники одного из калужских предприятий, действуя из корыстных побуждений, незаконно установили на территории организации три майнинговые фермы для добычи криптовалют. Это привело к значительному увеличению расходов предприятия на оплату электроэнергии и причинило материальный ущерб на сумму более 1 млн рублей», – рассказали в Telegram-канале ведомства.

Выявить преступное увлечение сотрудников предприятия помогло УФСБ России по Калужской области.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оборудование для выработки (майнинга) криптовалюты, по местам жительства фигурантов проведены обыски, где изъяты средства связи и компьютерная техника.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в отдельных районах Дагестана владельцы майнинг-ферм стали помещать оборудование для добычи криптовалюты под землю, чтобы скрыть его от правоохранительных органов.

В селе Унцукуль обнаружили нелегальную майнинг-ферму, из-за которой, по предварительным данным, произошла стрельба и был нанесен крупный финансовый ущерб. В селе Майданском Унцукульского района Дагестана пресечена деятельность трех майнинг-ферм для получения криптовалюты.