Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
В Калининградской области решили проверить системы пожаротушения всех ТЦ
Власти Калининградской области намерены провести проверки во всех торговых центрах региона, заявил глава региона Алексей Беспрозванных.
Во всех ТЦ проверят работу систем оповещения, поводом для поручения стало чрезвычайное происшествие в торговом центре «Гиант» в Калининграде, передает ТАСС.
Губернатор подчеркнул, что до конца не отлажена работа системы оповещения, и каждая секунда в таких ситуациях имеет решающее значение. Глава региона призвал коллег в кратчайшие сроки организовать и провести комплексную проверку пожаротушения и оповещения во всех торговых центрах области.
В торговом центре «Гиант» на Московском проспекте Калининграда произошел крупный пожар. Пожарные впоследствии локализовали возгорание на площади 7 тыс. квадратных метров. При тушении пожара в ТЦ «Гиант» пострадали четыре человека, в том числе двое пожарных.