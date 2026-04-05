Дизель в Таиланде подорожал более чем в полтора раза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Розничные цены на дизельное топливо в Таиланде выросли более чем на 50% за последний месяц, что связано с началом военной операции США и Израиля против Ирана, передает ТАСС. Как отмечает корреспондент агентства, на автозаправках Бангкока дизель с примесью пальмового масла подорожал с 29,94 до 50,59 бата за литр, а премиум-дизель достиг отметки 70,94 бата за литр.

Повышение цен обусловлено решением таиландского комитета по управлению Фондом нефтяного топлива – власти страны продолжают сокращать субсидии на фоне нестабильности мировых цен на нефть. За сутки цена дизеля выросла еще на 2,8 бата. В то же время стоимость газохола и обычного бензина сохранилась на прежнем уровне, несмотря на общий рост на 35–40% за месяц.

Ситуация с наличием топлива на АЗС в Бангкоке стабильная, дефицита и очередей не наблюдается. Однако рост издержек уже отразился на других сферах: операторы почтовой связи ввели временный дополнительный сбор в размере 3 батов, который обещают отменить, когда цены на топливо снизятся.

Кроме того, комиссия по регулированию энергетики уведомила, что тарифы на электроэнергию для населения увеличатся на 1,8% в период с мая по август.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала военной операции США и Израиля против Ирана дизельное топливо в Таиланде подорожало почти на 50%. Бангкок провел переговоры с Тегераном по обеспечению безопасного транзита нефти через Ормузский пролив и нарастил запасы до рекордных 100 дней. Ранее резкий скачок цен на энергоносители в Юго-Восточной Азии парализовал работу рыбаков и транспортников и вынудил власти ограничивать школьные занятия и использование кондиционеров.