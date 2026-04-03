Глава РАН назвал десять лет школы достаточными для выпускников

Глава РАН Красников оценил десятилетнюю школу как достаточную при верном балансе

Tекст: Мария Иванова

Президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил РИА «Новости», что десяти лет школьного обучения, по его мнению, вполне достаточно: «Я не большой специалист в этом отношении. Моя точка зрения, что и десяти лет достаточно, но все зависит от того, какую мы задачу ставим перед выпускниками школ», – отметил академик.

Он подчеркнул, что этот вопрос нельзя рассматривать в отрыве от всей системы образования. По словам Красникова, школьные программы должны быть сбалансированы с последующим учебным процессом – среднетехническим, высшим образованием и аспирантурой, так как все эти уровни тесно связаны между собой.

Сейчас в России школьное образование состоит из трёх ступеней: начальной, основной и средней. После девятого класса ученики могут поступать в колледжи и техникумы, а после одиннадцатого – в вузы.

В советское время до 1987 года школьники обычно учились десять лет, а после восьмого класса можно было выбрать профессиональное образование.

Напомним, в феврале глава правительства Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме потребовал ускорить переход от Болонской системы на новую модель высшего образования. Тогда же Мишустин сообщил новое название системы среднего профобразования.