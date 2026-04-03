Глава РАН назвал десять лет школы достаточными для выпускников
Глава РАН Красников оценил десятилетнюю школу как достаточную при верном балансе
Обсуждая возможные изменения в системе общего образования, глава РАН назвал десятилетнюю школу достаточной при условии учета задач, стоящих перед выпускниками.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил РИА «Новости», что десяти лет школьного обучения, по его мнению, вполне достаточно: «Я не большой специалист в этом отношении. Моя точка зрения, что и десяти лет достаточно, но все зависит от того, какую мы задачу ставим перед выпускниками школ», – отметил академик.
Он подчеркнул, что этот вопрос нельзя рассматривать в отрыве от всей системы образования. По словам Красникова, школьные программы должны быть сбалансированы с последующим учебным процессом – среднетехническим, высшим образованием и аспирантурой, так как все эти уровни тесно связаны между собой.
Сейчас в России школьное образование состоит из трёх ступеней: начальной, основной и средней. После девятого класса ученики могут поступать в колледжи и техникумы, а после одиннадцатого – в вузы.
В советское время до 1987 года школьники обычно учились десять лет, а после восьмого класса можно было выбрать профессиональное образование.
Напомним, в феврале глава правительства Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме потребовал ускорить переход от Болонской системы на новую модель высшего образования. Тогда же Мишустин сообщил новое название системы среднего профобразования.