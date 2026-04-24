Управляющая хостелом террористов из «Крокуса» отсидела 11 лет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Управляющая небольшим московским хостелом, где скрывались устроившие теракт в «Крокусе» Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, в 2007 году была осуждена на 15 лет колонии, передает РИА «Новости».

Ее признали виновной в подстрекательстве и пособничестве к убийствам, а также в мошенничестве.

Фигурантка вышла на свободу по УДО в апреле 2018 года, отбыв за решеткой 11 лет. Недавно суд приговорил ее к трем годам лишения свободы за организацию незаконного пребывания иностранцев в России.

Следствие установило, что женщина не уведомила миграционные органы о прибытии Мирзоева и Файзова. Оба иностранца не имели разрешения на временное проживание в стране и позже приняли участие в нападении на концертный зал.

