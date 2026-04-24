Управляющая хостелом осуждена в Москве по делу о теракте в «Крокусе»

Tекст: Антон Антонов

Осужденная заведовала гостиницей на первом этаже московской пятиэтажки, где некоторое время проживали Мирзоев и Файзов. Женщина не уведомила государственные органы о прибытии иностранцев, не имевших разрешения на нахождение в стране, передает РИА «Новости».

«Мирзоев и Файзов ежедневно приходили, осуществляли оплату за проживание в апарт-отеле наличными денежными средствами либо переводом на банковскую карту, ночевали, после чего собирали все свои вещи и уходили, а потом снова приходили и заново заселялись», – приводятся в судебных материалах слова осужденной.

Управляющая добавила, что правоохранители задержали ее для разбирательства сразу после теракта. Свою вину она полностью признала и раскаялась. Суд назначил ей три года лишения свободы с запретом работать в гостиничном бизнесе на два года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнители теракта находились на территории России с нарушениями миграционных правил. Перед нападением преступники проживали в небольшом апарт-отеле на Дмитровском шоссе.