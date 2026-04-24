Россия утроила импорт виски из Испании
Россия в феврале утроила импорт виски из Испании, сообщает РИА «Новости». По данным Евростата, объем закупок достиг 529,4 тыс. евро против 165,6 тыс. евро в январе, что означает рост в 3,2 раза всего за месяц.
Испания заняла второе место среди основных поставщиков виски на российский рынок в Евросоюзе, обогнав Италию, чьи поставки составили 253,7 тыс. евро. Лидером остается Латвия с объемом 12,7 млн евро, также в пятерку крупнейших поставщиков вошли Польша (265,4 тыс. евро) и Германия (176,9 тыс. евро).
В целом в феврале импорт виски из Евросоюза в Россию вырос на 11% по сравнению с январем и составил 14,5 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце зимы отечественные импортеры нарастили ввоз вина из Франции. В январе 2026 года эта страна выбыла из тройки крупнейших европейских поставщиков данного напитка на российский рынок. При этом по итогам 2025 года Франция и Польша достигли многолетних максимумов по экспорту винодельческой продукции в Россию.