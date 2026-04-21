Эстония отвергла заявления Зеленского о подготовке России к атаке на Прибалтику

Tекст: Мария Иванова

Правительство Эстонии выступило с резкой критикой в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, отвергнув его предупреждения о возможной подготовке России к атаке на страны Прибалтики, передает Bloomberg.

«Мы не видим, чтобы Россия концентрировала свои силы или каким-либо образом готовилась в военном отношении к нападению на НАТО или страны Балтии», – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в эфире национальной общественной телерадиокомпании.

Три балтийских государства, находящиеся на восточном фланге НАТО, регулярно называют Россию угрозой, однако они последовательно заявляют, что вторжение войск Москвы не является неизбежным, поскольку Кремль перебросил значительную часть своих сил для участия в спецоперации на Украине.

Накануне Зеленский предположил, что отключения интернета в России якобы могут быть прелюдией к мобилизации для усиления атак на Украину или начала наступления в других регионах. Он также отметил, что некоторые страны, включая государства Прибалтики, не готовы к полномасштабной конфронтации из-за своих небольших размеров.

Киев давно заявляет, что безопасность Украины и Европы неразделима. Украинские власти подчеркивают, что поражение их сил якобы может побудить Россию бросить вызов решимости НАТО, в том числе в странах Прибалтики. Российские власти неоднократно отрицали наличие подобных намерений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна отверг заявления Владимира Зеленского о возможном нападении России на республику.

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин признал отсутствие у Москвы планов атаковать страны Прибалтики.