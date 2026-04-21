Российский БПЛА несколько часов следил за украинским ЗРК Patriot
Российский разведывательный дрон провел многочасовую съемку американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, находящегося на вооружении ВСУ, сообщил врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Стрела».
Американская установка, предназначенная в том числе для уничтожения дронов, не смогла обнаружить аппарат, пояснил «Стрела» РИА «Новости».
По словам военного, неспособность комплекса обнаружить дрон свидетельствует о слабой подготовке украинских расчетов. Кроме того, долгая съемка позволила убедиться, что перед операторами находилась реальная боевая машина, а не макет, что также ставит под сомнение заявленные характеристики самой американской техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские операторы беспилотников научились обходить системы радиоэлектронной борьбы НАТО.