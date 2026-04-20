Маркетплейсы назвали инструментом продвижения российских и узбекских национальных брендов

Tекст: Валерия Городецкая

Эксперты обсудили, как локальные бренды, традиционные промыслы и культурные инициативы становятся инструментами для развития международного сотрудничества и укрепления национальной идентичности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова подчеркнула, что центр стремится, чтобы каждый гость уходил с чувством гордости за свою Родину. «Наш разговор будет посвящен будущему – как и деятельность Национального центра, во многом ориентированная вперед», – сказала она. Историк Татьяна Котюкова отметила, что русские земли и Средняя Азия исторически тесно взаимодействовали, а Великий шелковый путь способствовал развитию торговли и обмену культурой. Особую роль в этом процессе сыграло купечество, обладавшее языковыми и предпринимательскими навыками.

Руководитель направления «Новые проекты» Агентства стратегических инициатив Михаил Хомич обратил внимание на растущий интерес к локальным брендам и их аутентичности. По его словам, российские и узбекские бренды успешно выходят на рынок при поддержке современных инструментов продвижения, таких как маркетплейсы. Он отметил, что различные инициативы способствуют масштабированию сильных локальных проектов.

Зампред Фонда развития культуры и искусства при администрации президента Узбекистана Азизбек Маннопов привел в пример международный биеннале современного искусства в Бухаре как событие, давшее мощный импульс развитию туризма и городской среды. Он также сообщил, что сейчас активно развивается культурное сотрудничество с Россией, включая совместные выставочные проекты с ведущими музеями, среди которых – Третьяковская галерея и Эрмитаж.

Кировская область на стенде НЦ «Россия» презентует промысел дымковской игрушки – уникальный элемент культурного кода региона, который интегрируется в современные городские проекты и дизайнерские объекты. Зампред правительства региона Денис Пестриков подчеркнул, что подобные инициативы реализуются совместно с Национальным центром и находят развитие в сотрудничестве с другими странами, в том числе с Узбекистаном.

Оренбургская область представила пуховый платок как визитную карточку региона. Вице-губернатор Антон Ефимов отметил, что стратегическая цель участия – расширение экспорта и укрепление сотрудничества с Узбекистаном, который стал вторым по значимости внешнеторговым партнером области. Он добавил, что есть потенциал для роста импорта и открытия новых направлений совместной работы.

Научный секретарь Центра исламской цивилизации в Узбекистане Рустам Джаббаров напомнил о многолетних культурных и научных связях между Россией и Узбекистаном. Он выразил уверенность в сохранении традиций дружбы и партнерства между странами, подчеркнув вклад российских ученых в изучение истории и культуры региона.

В рамках выставки НЦ «Россия» впервые за рубежом представил свой флагманский проект – универмаг, где можно познакомиться с товарами российского производства и посетить деловую программу. Мероприятие продлится до 22 апреля.