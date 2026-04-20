Последний круизный лайнер покинул Ормузский пролив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Последний круизный лайнер покинул акваторию Ормузского пролива, передает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о судне Aroya, принадлежащем компании Aroya Cruises из Саудовской Аравии. Сейчас лайнер движется по Оманскому заливу на юг и проходит мимо порта Маскат в Омане.

До этого Aroya находился в порту Даммам на территории Саудовской Аравии. Таким образом, в акватории Персидского залива больше не осталось ни одного круизного лайнера.

По подсчетам агентства, из-за обострения конфликта в регионе с начала марта в Персидском заливе находились шесть круизных судов. В их числе – MSC Euribia от MSC Cruises, два судна Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5 компании TUI Cruises, а также два лайнера Celestyal Cruises и судно Aroya.

Первым регион покинул Celestyal Discovery, который пересек Ормузский пролив 17 апреля около 18.00 мск. Остальные лайнеры, среди них Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia и Celestyal Journey, вышли из акватории сутками позже, между 14.00 и 16.00 мск.

Во время прохода через пролив экипаж одного из пассажирских кораблей зафиксировал необъяснимый всплеск воды.

Первые коммерческие суда пересекли эту акваторию 8 апреля после объявления о временном перемирии.