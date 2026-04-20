Мирра Андреева поднялась на восьмое место рейтинга WTA

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянка Мирра Андреева поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сообщает ТАСС. Обновленная версия рейтинга была опубликована на официальном сайте WTA.

На прошлой неделе Андреева вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, где уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана. В активе Андреевой 3746 очков.

Лидирует в рейтинге по-прежнему Арина Соболенко из Белоруссии, у которой 10 895 очков. На втором месте находится Рыбакина с 8500 баллами, далее идут американка Коко Гауфф (7279), полька Ига Свёнтек (7273) и Джессика Пегула из США (6136).

Среди других россиянок Екатерина Александрова занимает 14-е место, Диана Шнайдер – 19-е, Людмила Самсонова – 20-е, Анна Калинская – 22-е. Также в топ-100 остаются Вероника Кудерметова, Оксана Селихметьева, Анастасия Захарова и Анна Блинкова.

Перед этим спортсменка победила датчанку Клару Таусон в финале турнира в Дубае.

Летом прошлого года девушка в паре с Дианой Шнайдер выиграла серебро Олимпийских игр.