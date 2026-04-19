Односельчане попросили Санду вернуть насильно мобилизованного в ВСУ молдаванина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жители молдавского села Гримэнкэуць обратились к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой вмешаться в ситуацию с насильственной мобилизацией их односельчанина Василия Украинчука в армию Украины, передает РИА «Новости». В открытом письме к главе государства они заявили: «Госпожа президент, просим вас всеми силами вернуть нашего земляка из Бричан Василия Украинчука домой к семье. Не оставайтесь равнодушной к трагедии, которая обрушилась на семью Украинчук».

По словам депутата парламента Молдавии Василия Костюка, 43-летнего Василия Украинчука, ранее лишенного украинского гражданства, задержали на украинском КПП «Росошаны», куда он приехал на Пасху к родственникам. Ему сообщили, что гражданство восстановлено и он подлежит мобилизации в ВСУ, несмотря на то, что у него есть гражданство Молдавии.

Мать Украинчука, Евдокия, заявила, что семья не может добиться возвращения сына домой и призвала власти Молдавии оказать содействие. Односельчане уверены, что жизни их земляка угрожает опасность и настаивают на необходимости вмешательства республики.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что в посольство страны в Киеве официальные обращения пока не поступали. Он пообещал, что в случае подтверждения информации Кишинев оперативно примет меры.

