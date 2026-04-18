Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.7 комментариев
МИД ФРГ осудил нападение на миротворцев в Ливане и потребовал расследования
Берлинское ведомство выразило соболезнования семьям жертв нападения на патруль ООН в Ливане, где погиб французский солдат и пострадали трое.
Министерство иностранных дел Германии самым решительным образом осудило нападение на патруль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), в результате которого, по данным ТАСС, погиб военнослужащий французской армии и еще трое были ранены.
В заявлении МИД ФРГ отмечается, что ведомство скорбит вместе с семьей и друзьями погибшего, а безопасность «голубых касок» ООН должна быть гарантирована в любое время.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что виновные в нападении должны быть привлечены к ответственности. Также в заявлении прозвучал призыв к организации «Хезболлах» сложить оружие.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что ответственность за нападение, по его словам, лежит на шиитской организации «Хезболла», и призвал власти Ливана арестовать виновных и обеспечить порядок совместно с миротворческими силами.
В «Хезболле» отрицают свою причастность к инциденту, заявляя о необходимости дождаться завершения расследования армии Ливана.
Ливанское руководство инициировало экстренный поиск преступников, атаковавших миротворцев ООН.
Израильские вооруженные силы атаковали позиции боевиков на южной границе соседнего государства в ответ на зафиксированные нарушения режима тишины.