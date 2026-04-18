Спасательный жилет с «Титаника» продали за 715 тыс. долларов

Спасательный жилет пассажирки «Титаника» продан на аукционе за 715 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

Редчайший спасательный жилет одной из пассажирок затонувшего лайнера «Титаник» продали на аукционе за 530 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно 715 тыс. долларов, передает ТАСС. Торги организовал дом Henry Aldridge & Son в английском графстве Уилтшир.

Стартовая цена лота составляла 250 тыс. фунтов. Жилет принадлежал пассажирке первого класса Лоре Мэйбл Франкателли. Она надела его перед посадкой в спасательную шлюпку № 1 после рокового столкновения судна с айсбергом.

Позднее Франкателли и еще семь выживших пассажиров из ее шлюпки оставили на жилете свои подписи. Десятилетиями реликвия хранилась в семье, пока около 20 лет назад ее не выкупил частный коллекционер.

Вместе с ценным предметом на торгах продали газетную фотографию спасенной пассажирки и копию ее письма с описанием катастрофы. Ранее жилет демонстрировался в музеях США и Северной Ирландии.

Франкателли путешествовала как секретарь британского модельера Люси Дафф-Гордон. В их шлюпке, рассчитанной на 40 мест, спаслись всего 12 человек. После трагедии Франкателли вышла замуж, жила в Нью-Йорке и вернулась в Британию, где скончалась в 1967 году.

Последняя выжившая пассажирка легендарного корабля Милвина Дин скончалась в феврале этого года возрасте 97 лет.