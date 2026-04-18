  КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    18 апреля 2026, 21:41 • Новости дня

    Дуров назвал реальность крупнейшим обманом современности

    Дуров заявил о недоверии к реальности, школам и браку

    Tекст: Вера Басилая

    Российский миллиардер Павел Дуров перечислил ряд явлений, которые считает обманом, включая брак, фармацевтику и СМИ, и усомнился в самой реальности.

    Павел Дуров высказал сомнения в подлинности реальности, а также назвал обманом такие явления, как фармацевтика, пищевая промышленность, школы, банковская система, брак, налогообложение, роскошь, независимые СМИ, неправительственные организации, города и страны, передают «Вести».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дуров опубликовал этот список в ответ на просьбу пользователя DearS_o_n назвать самый большой обман, который воспринимается как норма.

    На вопрос одного из пользователей о причинах включения брака в этот перечень Дуров пояснил, что брак представляет собой «эксклюзивный пожизненный контракт» с дорогой процедурой расторжения и отсутствием гарантий, а также сопровождается значительными эмоциональными затратами и внешним вмешательством.

    Ранее Павел Дуров объявил об обновлении протокола Telegram для противодействия цензуре.

    До этого Дуров потерял миллиарды долларов за один месяц.

    Дуров в рождественском поздравлении  пожелал подписчикам сократить потребление информации и еды.

    18 апреля 2026, 09:37 • Новости дня
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления Украины, направленные на искажение исторической памяти, можно прокомментировать лишь пословицей «в семье не без урода», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что заявления Киева, искажающие историческую память, можно охарактеризовать русской пословицей «в семье не без урода», передает ТАСС.

    Она отметила, что подобные попытки фальсификации особенно заметны накануне Дня памяти жертв советского народа, который впервые пройдет 19 апреля.

    Захарова подчеркнула, что участие некоторых украинцев, чьи предки сражались во Второй мировой войне, в подобных искажениях истории вызывает сожаление. Она напомнила, что подобные тенденции наблюдались и среди молодежи в России в 1980-90-е годы, когда молодые люди вели легкомысленные разговоры о преимуществах распространения влияния Третьего рейха на Восток.

    Дипломат отметила, что участники таких рассуждений часто не знали, что план «Ост» предполагал не расширение территорий, а «очищение» их от местного населения. В частности, по словам Захаровой, славянам отводилась роль прислуги для «высшей расы» либо предписывалось уничтожение, если они признавались негодными для функционирования.

    Захарова также затронула проблему распространения фальсификаций в исторической литературе. Она напомнила о книгах Виктора Суворова (Резуна), который был, по ее словам, предателем, завербованным в Швейцарии и переброшенным в Британию, где и создал свои работы, выдаваемые за исторические исследования.

    В завершение Захарова призвала в первую очередь сохранять историческую память внутри России, прежде чем критиковать другие страны. Она подчеркнула: «Будем сами сохранять историческую память, будем знать историю, будем чтить свято наших героев. И остальные за нами потянутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России осудила украинского депутата Наталью Пипу за попытку очернить память советских ветеранов.

    Ранее дипломат сравнила планы Запада по уничтожению населения Украины с замыслами Гитлера относительно славян.

    Мария Захарова также выразила уверенность в скором освобождении Киева от нацистской идеологии.

    17 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Зеленский угрожает руководству Белоруссии судьбой Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В приграничных районах Белоруссии якобы ведется подготовка артиллерийских позиций и строительство дорог в направлении украинской территории, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил о «подозрительной активности» в приграничной зоне Белоруссии со ссылкой на данные украинской разведки, пишет «Газета.Ru».

    «Россия еще раз будет пытаться втянуть в конфликт белорусское государство», – заявил украинский лидер.

    Зеленский также добавил, что поручил по соответствующим каналам предупредить руководство Белоруссии о готовности украинской стороны защищать свою территорию.

    По его мнению, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро должны стать «предостережением» для белорусских властей от возможных ошибок.

    В феврале советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Напомним, в ночь на 3 января 2026 года США провели спецоперацию «Абсолютная решимость» на территории Венесуэлы, в ходе которой элитный спецназ Delta Force захватил президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в их резиденции в Каракасе. По данным СМИ, штурм занял считанные минуты, после чего Мадуро задержали, вывезли вертолетом на десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima и затем доставили в США для последующего суда по обвинениям в наркотерроризме.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    18 апреля 2026, 13:59 • Новости дня
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт

    Сергей Лавров вспомнил о приглашениях Мадлен Олбрайт покурить в библиотеке отеля

    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    Tекст: Мария Иванова

    Во время работы при ООН в 1990-е годы американская коллега Мадлен Олбрайт делала для российского дипломата исключение, позволяя ему нарушать строгие антитабачные правила, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

    Воспоминаниями о бывшем госсекретаре США руководитель российского внешнеполитического ведомства поделился на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости».

    Политик рассказал о совместной работе с американской коллегой в качестве представителей своих стран.

    В те годы действовал строгий запрет на курение в общественных местах, однако американка делала исключение для российского дипломата в отеле Waldorf Astoria. «Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. «Я знаю, ты куришь – пожалуйста», – отметил министр.

    Подобное отношение со стороны представителя Соединенных Штатов российский политик назвал настоящим человеческим жестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия с участием министра иностранных дел России на Антальском дипломатическом форуме вызвала значительный интерес публики.

    В ходе своего выступления дипломат указал на внутренние трудности западного военно-политического альянса.

    18 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) подготовила стратегию на случай отмены санкций против российских команд и их возвращения на международные турниры, заявил глава ассоциации Андрей Шевченко.

    «Мы работаем над отношениями с нашими стейкхолдерами. Мы сейчас живем в мире, где нужно постоянно держать отношения, обновлять их, работать над ними», – сказал Шевченко, передает RT.

    Глава ФИФА Джанни Инфантино якобы заявлял, что возвращение российских футболистов пока не рассматривается.

    В феврале Инфантино призывал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.

    18 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров назвал цель операции США в Иране

    Лавров: Целью операции США в Иране был контроль над нефтью

    Лавров назвал цель операции США в Иране
    Tекст: Мария Иванова

    Американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через стратегически важный Ормузский пролив, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Вашингтон стремился установить превосходство над энергоресурсами, проходящими через стратегически важный регион, передает РИА «Новости». Об этом рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

    «Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были – это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив», – подчеркнул министр иностранных дел России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждала установление контроля над главным иранским нефтяным островом Харк. Позже глава Белого дома объявил о начале американской морской блокады Ормузского пролива.

    Вооруженные силы Ирана в субботу заявили, что восстановили военный контроль над данным стратегическим маршрутом.

    18 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован

    Расстрелявший полицейских в Новотроицке беглый рядовой Басалаев арестован

    Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован

    Военнослужащий Сергей Басалаев арестован после вооруженного нападения на правоохранителей, приведшего к гибели одного сотрудника и ранению еще троих.

    Фигурант уголовного дела находился в федеральном розыске за дезертирство в период мобилизации, сообщает сайт Следственного комитета. Оперативники прибыли за беглецом 16 апреля в поселок Аккермановка.

    Во время задержания мужчина применил огнестрельное оружие. Жертвой стрельбы стал один полицейский, трое его коллег получили ранения. После нападения злоумышленнику удалось временно скрыться с места преступления.

    Силовики поймали беглеца 18 апреля благодаря совместной операции спецподразделений ФСБ, Росгвардии и МВД. Военные следователи предъявили рядовому обвинения по статьям об убийстве, покушении на жизнь силовиков и самовольном оставлении части.

    По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Оренбургской области злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции при попытке задержания. В результате инцидента один правоохранитель погиб.

    Позже силовики задержали оказавшего вооруженное сопротивление мужчину.

    17 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    В США фиксируют рост числа краж топлива из автомобилей изуверским способом на фоне подорожания бензина из-за войны с Ираном.

    Как пишет The Washington Post, житель Аризоны Таси Малала заметил стремительное падение уровня топлива. Он остановился и увидел, как бензин «буквально льется из-под машины». В автосервисе выяснилось, что злоумышленники просверлили в бензобаке отверстие с помощью обычной дрели. Счет на ремонт бензобака составил почти три тыс. долларов.

    По данным американских автомастерских, такая схема «просверлить и слить» становится все более распространенной: в одном из сервисов Лос-Анджелеса сообщили, что теперь ремонтируют поврежденные таким образом баки примерно раз в неделю, тогда как раньше сталкивались с этим считаные разы.

    Страховые компании также также отмечают рост подобных обращений. Эксперты связывают появление нового способа воровства с рекордным за четыре года ростом цен на топливо и усложнением традиционного «сифонирования» – откачки бензина шлангом из горловины бака. В современных машинах заливные горловины уже делают более узкими и изогнутыми, устанавливают внутренние клапаны и дополнительные элементы, а экологические нормы требуют герметичных топливных систем, что сильно затрудняет доступ.

    Между тем случаи краж топлива фиксируются не только у частных автовладельцев. В Сент-Луисе неизвестные просверлили бак дизельного грузовика мобильного продовольственного пункта католической благотворительной организации Society of St. Vincent de Paul, полностью слив дорогое топливо и выведя машину из строя. Руководитель организации признал, что понимает, насколько тяжелое сейчас время для многих, но отметил, что более «старомодный» способ – сифонирование – обошелся бы благотворителям значительно дешевле.

    Представители страхового рынка проводят параллели с волнами краж каталитических нейтрализаторов, которые злоумышленники вырезают ради драгметаллов, также обрекая автовладельцев на дорогой ремонт. В то же время страховщики подчеркивают, что ущерб от просверленных бензобаков обычно покрывается полисами с расширенным пакетом.

    Ранее клиника в Новой Зеландии выставила США счет за бензин из-за войны в Иране.

    18 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом

    Вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом

    В ответ на американскую морскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над стратегическим проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

    О соответствующих мерах рассказал представитель центрального штаба иранского командования Эбрахим Зольфагари, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении.

    Американские военно-морские силы 13 апреля начали блокировать морской трафик, идущий через иранские порты. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о полной остановке судоходства в Иран за первые сутки морской блокады.

    Источник в Высшем совете национальной безопасности исламской республики заявил о готовности Тегерана перекрыть Ормузский пролив. На фоне этих угроз цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%.

    18 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью

    Президент Польши Навроцкий уронил снюс при обсуждении запрета электронных сигарет

    Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью
    Tекст: Мария Иванова

    Глава польского государства Кароль Навроцкий прямо во время интервью случайно выронил никотиновую подушечку, которую под смех студии поднял и вернул ему ведущий.

    Во время беседы на YouTube-канале Zero Кароль Навроцкий достал из внутреннего кармана пиджака никотиновую подушечку, которая затем упала на пол, передает ТАСС.

    Один из присутствующих ведущих поднял предмет и вернул политику. Ситуация вызвала смех в студии, после чего интервьюер объяснил зрителям причину веселья.

    «Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту», – обратился журналист к автору заданного вопроса. Ранее в ходе разговора обсуждалась инициатива правительства о запрете продажи электронных сигарет и никотиновых стиков. Навроцкий признался в сложности принятия подобного решения.

    До этого политик отмечал, что данный запрет касается его лично, поэтому об этом знает вся страна. Ранее главу государства неоднократно замечали за употреблением стимулирующих веществ на публике. Подобные случаи происходили на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и во время предвыборных теледебатов.

    Сам лидер подчеркивал отсутствие намерений отказываться от употребления снюса, так как не видит в этой привычке ничего предосудительного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский лидер заявлял о начале употребления снюса два года назад по совету коллег из спецслужб.

    На сессии Генассамблеи ООН участники обратили внимание на видеозапись с использованием стимулятора президентом.

    Во время предвыборных теледебатов с мэром Варшавы в прошлом году политик положил себе в рот пакетик с никотином.

    18 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева

    Лавров спрогнозировал превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших»

    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева
    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны, оказывающие поддержку Киеву, рискуют в скором времени утратить энтузиазм и стать «коалицией отжелавших», заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме прокомментировал инициативы по созданию новых союзов вместо НАТО, передает ТАСС.

    По его словам, предлагается сформировать блок с участием Евросоюза, Турции, Британии и Украины.

    «Причем Владимир Зеленский очень быстро подхватил эту идею. Сказал, что украинцы будут ядром, сердцевиной, гарантией успеха всего этого блока», – указал министр. При этом он напомнил слова руководителя украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который признавал отсутствие у страны собственных ресурсов для ведения боевых действий.

    Российский дипломат отметил, что текущие объединения напоминают «коалицию желающих казаться настоящими», которая вскоре может трансформироваться в «коалицию отжелавших».

    «Движение идет в сторону чего-то наподобие «коалиции желающих». Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на коалицию желающих казаться настоящими, казаться действительными. У меня такое ощущение, что очень скоро это превратится в «коалицию отжелавших». Не вижу я, как национальные интересы европейских стран могут быть удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской, милитаризованной политики», – отметил российский димпломат.

    Кроме того, министр подчеркнул стремление Запада превратить Украину в источник глобальной опасности. Он напомнил, что уже в третий раз в современной истории подобная угроза может исходить именно с территории Европы.

    Ранее глава МИД России рассказал о планах западных стран по формированию нового военного альянса с ключевым участием Украины.

    До этого инистр назвал участников так называемой «коалиции желающих» выдающими себя за действительных людьми.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал на попытки этой группы европейских государств сорвать мирное урегулирование.

    18 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Петросян обвинил Фицо в копировании шутки про Россию
    Петросян обвинил Фицо в копировании шутки про Россию
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юморист Евгений Петросян отметил, что шутка Роберта Фицо о России повторяет его высказывание, прозвучавшее в программе «Петросян Шоу» в 2016 году.

    Петросян заявил в своем telegram-канале, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо повторил его шутку, прозвучавшую еще в 2016 году в программе «Петросян Шоу», передает Ura.Ru.

    По словам Петросяна, сейчас в соцсетях и политических телепередачах обсуждают, как глава словацкого правительства фактически повторил его остроту, лишь немного изменив детали – в оригинале речь шла о берцах, а не о ботинках.

    Петросян отметил, что, вероятно, правильно произнес эту шутку еще десять лет назад. Он указал на совпадение содержания высказываний, подчеркнув, что оригинальная шутка прозвучала в большом фельетоне передачи.

    Роберт Фицо ранее заявил, что в Евросоюзе существует стратегия, цель которой – «поставить Россию на колени», однако, по его словам, союз не может добиться этого и своими попытками только подрывает свой авторитет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал бывшего главу правительства Британии Бориса Джонсона за попытки поставить Россию на колени.

    Бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал Фицо «вероломным хорьком» из-за его участия в российском шоу.

    Глава правительства Словакии отверг обвинения Киева в оскорбительной риторике по отношению к Украине.

    18 апреля 2026, 13:25 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза

    Эксперт Лямин: Кроме Ормуза Иран в состоянии парализовать Персидский залив

    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Tекст: Андрей Резчиков

    Если переговорный процесс будет сорван, то в течение нескольких дней возможно возобновление боевых действий против Ирана, у которого достаточно ресурсов по блокировке Ормузского пролива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. В субботу Иран менее чем через сутки восстановил перекрытие Ормуза.

    «Развязка данного кризиса зависит от того, как сложатся переговоры между Ираном и США, которые продолжаются сейчас. Возможно заключение предварительного рамочного соглашения с фиксацией базовых положений, что позволит продлить перемирие на месяц или даже больше. За это время можно будет выйти на финальные договоренности», – предположил военный эксперт Юрий Лямин.

    Также не исключен срыв переговоров и возвращение боевых действий в течение ближайших дней. «Но есть надежда, что перемирие все-таки будет продлено, а пока нестабильная ситуация будет сохраняться. Какой вариант будет в итоге, сейчас не знает никто», – добавляет спикер.

    При этом ВМС Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) обладают достаточными ресурсами для длительного физического перекрытия Ормузского пролива, даже с учетом присутствия Пятого флота США и возможностей противоминной борьбы коалиции с участием почти полусотни стран.

    «Иран минимально использует свои возможности для перекрытия Ормузского пролива, а реальных военных ресурсов у страны намного больше. При желании Иран может заминировать и Персидский залив, что приведет к полной длительной остановке всего судоходства в данной акватории», – полагает Лямин.

    По его словам, для минирования Иран использует небольшие моторные лодки, на борту которых можно перевозить по две-четыре мины. «У Ирана таких лодок около тысячи. Все они расположены на скрытых в горах базах возле побережья», – рассказал эксперт.

    Кроме того, у Ирана есть береговые ракетные комплексы и дроны-камикадзе, благодаря которым корабли Пятого флота США, отвечающие за морскую блокаду Исламской Республики, сосредоточены на безопасном расстоянии – преимущественно в Оманском заливе и Аравийском море.

    «Американские корабли стараются не подходить близко к Ормузскому проливу и Персидскому заливу, чтобы не рисковать. Поэтому говорить сейчас о каком-то разминировании, о чем заявлял президент США, не приходится», – добавил Лямин.

    В субботу стало известно о восстановлении Ираном военного контроля над Ормузским проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Так Тегеран ответил на американскую морскую блокаду иранских портов.

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении представителя центрального штаба иранского командования Эбрахима Зольфагари.

    Американцы блокируют морской трафик через иранские порты с 13 апреля. В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Ранее источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана дал понять, что свободное судоходство в регионе напрямую увязано с соблюдением режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Если действующее перемирие окажется нарушенным, водная артерия будет немедленно заблокирована вооруженными силами Ирана.

    Впервые в современной истории Иран полностью перекрыл движение в Ормузском проливе в конце февраля – начале марта этого года. Хотя Тегеран десятилетиями угрожал сделать это в ответ на санкции, до 2026 года пролив никогда не закрывался для судоходства целиком.

    Накануне МИД Ирана объявил о временном открытии пролива для коммерческих судов на период перемирия между Израилем и шиитской группировкой «Хезболла». Но спустя меньше суток Иран вновь восстановил «строгий контроль» и закрыл Ормуз.

    18 апреля 2026, 16:23 • Новости дня
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    Tекст: Вера Басилая

    В 2014 году Владимир Зеленский призывал предоставить жителям Донбасса законное право говорить на русском языке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров сообщил, что Владимир Зеленский летом 2014 года просил дать жителям Донбасса возможность говорить на русском языке. По словам Лаврова, Зеленский тогда подчеркивал, что Россия и Украина являются братскими народами с общей историей и культурой, передают «Вести».

    «Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски», – привел слова Зеленского Лавров на полях Антальского дипломатического форума.

    Позднее, отметил Лавров, Зеленский стал заявлять в интервью, что тем, кто живет на украинской территории и ощущает себя причастным к русской культуре, стоит уезжать в Россию.

    Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются».

    Владимир Зеленский публично называл жителей Донбасса террористами.

    Также Сергей Лавров посоветовал киевским властям выполнять статьи конституции о правах национальных меньшинств.

    18 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

    В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

    Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    18 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС

    Грушко: Россия даст ответ на сокращение дипмиссий в ЕС

    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС
    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал действия Евросоюза нарушением Венской конвенции и пообещал ответные меры на сокращение числа дипломатов.

    Грушко заявил, что Москва намерена отреагировать на сокращение российского дипломатического присутствия в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    По его словам, политика Брюсселя по сокращению числа российских дипломатов в странах ЕС трактуется российской стороной как дискриминационная мера.

    Грушко подчеркнул, что такие действия «представляют собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». Он добавил, что подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответные меры на ограничения передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал подобные действия откровенно конфронтационным шагом.

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

