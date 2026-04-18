Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.5 комментариев
Дуров назвал реальность крупнейшим обманом современности
Дуров заявил о недоверии к реальности, школам и браку
Российский миллиардер Павел Дуров перечислил ряд явлений, которые считает обманом, включая брак, фармацевтику и СМИ, и усомнился в самой реальности.
Павел Дуров высказал сомнения в подлинности реальности, а также назвал обманом такие явления, как фармацевтика, пищевая промышленность, школы, банковская система, брак, налогообложение, роскошь, независимые СМИ, неправительственные организации, города и страны, передают «Вести».
В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дуров опубликовал этот список в ответ на просьбу пользователя DearS_o_n назвать самый большой обман, который воспринимается как норма.
На вопрос одного из пользователей о причинах включения брака в этот перечень Дуров пояснил, что брак представляет собой «эксклюзивный пожизненный контракт» с дорогой процедурой расторжения и отсутствием гарантий, а также сопровождается значительными эмоциональными затратами и внешним вмешательством.
Ранее Павел Дуров объявил об обновлении протокола Telegram для противодействия цензуре.
До этого Дуров потерял миллиарды долларов за один месяц.
Дуров в рождественском поздравлении пожелал подписчикам сократить потребление информации и еды.