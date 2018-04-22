Меню с «Титаника» продали на аукционе за 140 тыс. долларов

На аукционе в Великобритании за 100 тыс. фунтов стерлингов (140 тыс. долларов) продали меню самого первого обеда, поданного на борту «Титаника», сообщают СМИ.

Торги провел аукционный дом Henry Aldridge & Son в городе Девицес в графстве Уилтшир. Меню с борта забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтхоллер. На листе бумаги описаны блюда, которые были поданы техническому составу парохода во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 года, передает ТАСС.

В тот момент на борту судна подавались говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом в качестве основного блюда, а также горошек, цветная капуста и вареная картошка как гарнир, пудинг, королевские груши и пирожные на сладкое, а также кофе.

Перед отправкой лайнера из Саутгемптона в Нью-Йорк Лайтхоллер передал меню своей супруге. При этом он выжил при крушении, а умер только в 1952 году.

Аукционист Алан Олдридж заявил, что это одно из самых редких существующих меню в мире.

Лот был приобретен британским коллекционером, его имя не называется.

Также на торгах участник из Техаса приобрел за 78 тыс. фунтов (110 тыс. долларов) ключ от штурманской рубки суда. Табличка погибшего стюарда Томаса Мюллена была продана за 57 тыс. фунтов (80 тыс. долларов).