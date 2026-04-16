Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.
Экс-сенатор Арашуков потребовал компенсацию за невыдачу продуктов в колонии
Экс-сенатор Арашуков потребовал 100 тыс. рублей за невыдачу продуктов в колонии
Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», подал иск о компенсации морального вреда на 100 тыс. рублей из-за невыдачи ему продуктов в колонии.
Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, который отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин», обратился в суд из-за проблем с питанием, передает ТАСС. Он намерен взыскать 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что ему не выдавали продукты.
«Административный истец Арашуков Р.Р. просил суд признать незаконными действия ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, выразившиеся в непредоставлении Арашукову Р. Р. продуктов питания... обязать устранить допущенные нарушения; взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей», – указано в материалах дела.
Заявление экс-сенатора будет рассмотрено Соль-Илецким районным судом Оренбургской области. Заседание по этому вопросу запланировано на 23 апреля.
Ранее осужденный уже направлял жалобы на питание. Он заявлял, что в феврале и марте ему несколько раз не давали холодную закуску во время обеда и два куриных яйца в неделю, однако суд отклонил этот иск.
Рауфа Арашукова задержали в январе 2019 года прямо на закрытом заседании Совета Федерации. В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил его и его отца Рауля Арашукова к пожизненному заключению за создание ОПГ, организацию двух убийств и хищение газа у «Газпрома» на 4,4 млрд рублей.
Прокуратура подтвердила законность условий содержания экс-сенатора в колонии «Черный дельфин».
Позже суд назначил Рауфу Арашукову дополнительное наказание за дачу взятки ради улучшения тюремного быта. До этого Верховный суд России оставил в силе приговор о пожизненном лишении свободы для бывшего политика.