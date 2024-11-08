Прокуратура проверила условия содержания Арашукова в «Черном дельфине»

Прокуратура не выявила нарушений в содержании Арашукова в «Черном дельфине»

Tекст: Дарья Григоренко

Проверка проводилась после заявлений защитников Арашукова о предполагаемых «провокациях и пытках» в учреждении. Проверка была выездной. В ее рамках изучались документы, видеоархивы, а также проводились опросы осужденного, сотрудников колонии и других заключенных. Прокуратура подтвердила, что условия содержания в «Черном дельфине» соответствуют нормам законодательства, передает ТАСС.

В пресс-службе УФСИН по Оренбургской области также подтвердили, что условия содержания Арашукова соответствуют законодательным нормам. Прокуратура отметила, что проверки подобных учреждений проводятся систематически.

Ранее адвокат Рауфа Арашукова сообщал, что защита требовала перевести его в другую колонию из-за якобы провокаций и пыток в «Черном дельфине».

22 октября сообщалось, что адвоката бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали за участие в передаче взятки на сумму 3 млн рублей. Взятка предназначалась для улучшения условий содержания бывшего сенатора в колонии №6, известной как «Черный Дельфин».

Напомним, экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова осудили по делу об организации двух убийств и хищении газа, приговорив к пожизненному сроку. Рауф Арашуков также стал подозреваемым по делу о даче взятки в 3 млн рублей. Деньги предназначались для создания благоприятных условий в колонии.