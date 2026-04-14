Иран заявил об отсутствии угроз от АЭС «Бушер»

Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайские власти призвали все стороны к сдержанности после заявлений президента США Дональда Трампа о возможной блокаде Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Ормузский пролив представляет собой ключевой международный торговый путь для товаров и энергоносителей, а его безопасность важна для всего мирового сообщества.

Го Цзякунь отметил, что основная причина препятствий для судоходства связана с военными действиями в регионе, и подчеркнул: «Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Китай готов и дальше играть позитивную и конструктивную роль». По его словам, вопрос безопасности и стабильности навигации может быть решен только в случае немедленного прекращения огня в районе Ормузского пролива.

Пекин подтвердил готовность продолжать содействовать конструктивному диалогу и способствовать снижению напряженности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

В ответ элитные части ВС Ирана запретили иностранным боевым кораблям приближаться к этой акватории.

Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало блокады иранских портов с 13 апреля.