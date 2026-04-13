Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.
Борисенко выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в Ливане
Во время встречи с ливанским послом Баширом Салехом Аззамом в Москве замглавы внешнеполитического ведомства Георгий Борисенко обсудил текущую военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на положение в Ливане.
Борисенко подчеркнул важность скорейшей деэскалации конфликта и напомнил, что ранее достигнутые американо-иранские договоренности о перемирии должны применяться и к Ливану. Российская сторона отметила, что поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики остается неизменной позицией Москвы.
В министерстве также уточнили, что диалог с ливанскими дипломатами продолжится, чтобы способствовать урегулированию ситуации и избежать дальнейшего обострения конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военное руководство Ливана сочло невозможным выполнение планов кабинета по изъятию арсеналов у «Хезболлы».
Заместитель главы политсовета движения Махмуд Комати допустил возможную смену правительства Ливана из-за давления массовых протестов сторонников организации.