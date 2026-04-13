Tекст: Антон Антонов

«Анализ некрологов показал, что 4 апреля в результате нашего огневого воздействия был уничтожен подполковник Андрей Мидяновский из 11-й бригады ГПСУ «Форпост» (участник АТО с 2015 года и идейный националист)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

На Харьковском направлении, по данным публикаций украинских волонтеров, расформированы как минимум семь рот 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а их личный состав был распределен между другими подразделениями, действующими по всему фронту Харьковской области.

На Липцовском направлении изменений не произошло, ВСУ не осуществляли активных действий. В то же время, на Волчанском участке продолжается переброска резервов, где задействованы военнослужащие 113-й бригады территориальной обороны ВСУ, в основном мобилизованные предпенсионного возраста.

На Великобурлукском направлении также существенных изменений не отмечено. Украинские инженерные подразделения и коммунальные службы продолжают укрепление позиций восточнее Великого Бурлука.

На Сумском направлении в Шосткинском районе ВСУ завершили доукомплектование подразделений, которые ранее считались элитными, мобилизованными украинцами.

Украинские штурмовики, переброшенные на данный участок из учебных центров, не смогли полностью пройти боевое слаживание из-за массовых госпитализаций с сердечно-сосудистыми проблемами.

Жители Глухова сообщают о перемещении испаноязычных иностранных наемников ВСУ, а в Сумском районе завершилась переброска резервов 92 и 209-го противотанковых батальонов, ранее находившихся в стратегическом резерве. Это связано с потерями ВСУ.

В Краснопольском районе изменений не произошло.

«12 апреля в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня За сутки враг неоднократно нарушал перемирие, нанося неизбирательные удары РСЗО, БПЛА и артиллерией», – говорится в сообщении.

Пасхальное перемирие действовало до исхода дня 12 апреля. Украинские войска неоднократно нарушали его.



