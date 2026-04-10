Число жестких продуктовых дискаунтеров удвоилось в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число жестких продуктовых дискаунтеров в России за пять лет увеличилось в 2,4 раза и достигло примерно 11,8 тыс. магазинов к началу 2026 года, передает РИА «Новости». Только за 2025 год прирост составил 12%, отмечает аналитическое агентство Infoline.

Гендиректор Infoline Иван Федяков объяснил рост этим сегментом тем, что «жесткие дискаунтеры растут по той причине, что у них ставка на цены более высокая, чем в мягких дискаунтерах, где мы видим чуть более широкий ассортимент, в том числе готовых блюд, иногда какие-то услуги». По словам Федякова, минимальные издержки и отсутствие дополнительных сервисов позволяют жестким дискаунтерам предлагать максимально доступные цены.

Среди лидеров по приросту магазинов в 2025 году – сеть «Моя цена» от «Магнита», которая увеличила число точек на 60% до 2,2 тыс., и «Чижик» от X5, где открыто 3,2 тыс. магазинов, рост составил 39%. Аналитик отметил, что «Чижик» открыл около 1 тыс. магазинов за год и может повторить этот результат в 2026 году.

В пятерку лидеров по приросту также вошли сети «Победа» и «Народный амбар» (рост 13%), «Доброцен» (9%) и «Да!» (4%). На рынке мягких дискаунтеров зафиксирован рост до 54,8 тыс. магазинов, что на 9% больше за год и в 1,4 раза больше за пять лет; лидируют «Монетка», «Дикси», «Пятерочка», «Верный» и «Магнит».

В целом по России в 2025 году число продуктовых дискаунтеров увеличилось на 9,4%, достигнув 66,6 тыс. магазинов. Федяков прогнозирует дальнейший рост жестких дискаунтеров, поскольку уровень доходов населения остается без существенных изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ретейлер «Магнит» по итогам 2025 года впервые за 20 лет завершил год с чистым убытком. Стоимость куриных яиц в России за этот же период снизилась на 20%. Московские суды из-за нарушений санитарных норм приостановили работу десяти супермаркетов сети «Светофор».