Tекст: Алексей Дегтярёв

Ширяев, известный как один из главных «мясников» ВСУ, отдыхал на яхте Удянского в Дубае, в то время как родные и близкие пропавших без вести солдат ВСУ жаловались на его преступления, сказал собеседник ТАСС.

Собеседник отметил возмущение в командовании украинской армии, однако подчеркнул, что противоправные действия комполка прикрывал лично главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Сейчас Ширяев претендует на пост командующего штурмовыми войсками ради контроля над финансами.

Ранее сообщалось, что бойцы 225-го полка похищают военных из соседних частей и удерживают их в подвалах. СБУ уже начала проверку подразделения на предмет превышения полномочий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 225-го полка Олег Ширяев продолжал появляться на публике и раздавать автографы на фоне разгрома своего подразделения. Украинский военнопленный обвинил офицера в грабеже подчиненных и отъеме банковских карт. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о попытках главкома ВСУ Александра Сырского скрыться на даче в Харьковской области.