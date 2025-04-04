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Военнопленный обвинил командира 225-го полка ВСУ в грабежах подчиненных
Военнопленный Валерий Ткаченко рассказал, что командир 225-го штурмового полка Вооруженных сил Украины Ширяев отбирал банковские карты и зарплаты у своих подчиненных.
Военнопленный Валерий Ткаченко заявил, что командир 225-го штурмового полка ВСУ Ширяев занимался грабежом своих подчиненных. По его словам, Ширяев отбирал у солдат банковские карты, выбивал пароли и забирал заработную плату, передает ТАСС.
Кроме того, Ткаченко поделился, что во время одной из операций их группу отвезли на бронетехнике, а затем пересадили на багги для дальнейшего перемещения. В ходе операции по ним открыли огонь, и Ткаченко, будучи замыкающим, остался жив, сумев скрыться и прятаться в подвале в течение двух дней, после чего он сдался в плен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 28 работников военной отрасли обвинили в хищении на сумму 36,5 млн долларов, что привело к скандалу в сфере оборонных закупок. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что главу департамента Минобороны Украины отстранили в связи с уголовным делом. На фоне этого на Украине вскрыли закупку некачественной одежды для ВСУ, что усугубило ситуацию с прозрачностью в военных закупках.