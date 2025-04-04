  • Новость часаМинобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 13:30 • Новости дня

    Военнопленный обвинил командира 225-го полка ВСУ в грабежах подчиненных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнопленный Валерий Ткаченко рассказал, что командир 225-го штурмового полка Вооруженных сил Украины Ширяев отбирал банковские карты и зарплаты у своих подчиненных.

    Военнопленный Валерий Ткаченко заявил, что командир 225-го штурмового полка ВСУ Ширяев занимался грабежом своих подчиненных. По его словам, Ширяев отбирал у солдат банковские карты, выбивал пароли и забирал заработную плату, передает ТАСС.

    Кроме того, Ткаченко поделился, что во время одной из операций их группу отвезли на бронетехнике, а затем пересадили на багги для дальнейшего перемещения. В ходе операции по ним открыли огонь, и Ткаченко, будучи замыкающим, остался жив, сумев скрыться и прятаться в подвале в течение двух дней, после чего он сдался в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 28 работников военной отрасли обвинили в хищении на сумму 36,5 млн долларов, что привело к скандалу в сфере оборонных закупок. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что главу департамента Минобороны Украины отстранили в связи с уголовным делом. На фоне этого на Украине вскрыли закупку некачественной одежды для ВСУ, что усугубило ситуацию с прозрачностью в военных закупках.

    3 апреля 2025, 22:01 • Новости дня
    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении Ан-225 «Мрия» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в феврале 2022 года на аэродроме Гостомель под Киевом в результате обстрела украинскими военными, заявил экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй.

    Куприй заявил, что самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в результате обстрела аэродрома Гостомель под Киевом Вооруженными силами Украины в феврале 2022 года, передает ТАСС.

    По его словам, имеются видеодоказательства, на которых видно, как ракеты из системы «Град» летят в сторону аэропорта, и что удары наносили украинские самолеты. Он также добавил, что уголовное дело по этому инциденту сфальсифицировано, и задал вопрос о незащищенности аэропорта.

    Экс-депутат подчеркнул, что руководство концерна «Антонов» получило письмо от главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева, в котором тот отрицал наличие угрозы для авиапарка и фактически запретил перемещение самолетов, включая «Мрию», из аэропорта.

    Куприй выразил сомнение относительно действий Гусева, который сейчас обладает дипломатическим иммунитетом в Баку, и подчеркнул необходимость выяснения причин, по которым решение об эвакуации не было принято.

    Ан-225 «Мрия» был крупнейшим грузоподъемным самолетом в мире, его грузоподъемность достигала 250 тонн. Он был разработан в ОКБ имени Антонова и построен на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах для перевозки компонентов ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран». После распада СССР самолет был адаптирован для коммерческих перевозок, а второй экземпляр так и не был завершен.

    Ранее российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ.

    Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета.

    Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

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    3 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским военным, блокированным в районе Гуево в Курской области, запрещено сдаваться в плен, несмотря на тяжелые условия и нехватку медикаментов, связи и провианта, сообщили в антифашистском подполье.

    Представитель подполья сообщил, что командование ВСУ требует от солдат продолжать сопротивление, даже если они тяжело ранены, передает РИА «Новости». По его словам, такие условия вынуждают военных буквально умирать в подвалах.

    Кроме того, большинство украинских военнослужащих, окруженных в этом районе, не имеют доступа к связи, медикаментам и необходимым запасам продовольствия, добавил собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что в районе села Гуево в Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.

    Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    4 апреля 2025, 04:40 • Новости дня
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ввели блокаду морских торговых портов Николаевской области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    По его словам, с воды блокирован оккупированный ВСУ Херсон, нет хода украинским плавсредствам из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и в Черное море.

    Ранее в Киеве заявили, что соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли.

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    4 апреля 2025, 02:48 • Новости дня
    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ

    Зеленский назвал красной линией на переговорах снижение численности ВСУ

    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уменьшение численности украинской армии является красной линией для киевского режима при достижении мирного соглашения, заявил Владимир Зеленский.

    «Для нас приоритет – сильная наша армия. Поэтому это красные линии», – сказал Зеленский, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Он добавил, что после завершения конфликта необходимо будет увеличить укомплектование ВСУ и провести модернизацию вооруженных сил.

    До этого Зеленский заявлял, что Украина хочет разместить у себя боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

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    4 апреля 2025, 03:12 • Новости дня
    Доброволец: ВСУ давили броневиками тела мирных жителей в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в одном из поселков приграничной зоны Курской области давили тела погибших мирных жителей бронемашинами, заявил доброволец батальона «Курчатов».

    «ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми. Это женщина рассказала, она была очевидцем», – сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, боевики так пытались запугать местных жителей.

    В Казачьей Локне украинские солдаты расстреляли автомобиль мужчины, собиравшегося вывезти пенсионерку из опасной зоны, это произошло в первые дни вторжения в регион, 7 или 8 августа.

    «Они [ВСУ] действительно животные», – отметил источник.

    Ранее в Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, среди них нашли тело ребенка, преступления совершили отступающие украинские боевики.

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    3 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    На рынке в Киеве произошел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве на рынке «Юность» произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.

    Столичная администрация подтвердила информацию о взрыве, уточнив, что один человек погиб, а другой был ранен и доставлен в больницу, сообщает ТАСС.

    Администрация также отметила, что на месте происшествия сейчас работают все необходимые экстренные службы. Причины взрыва пока не установлены, но рассматривается версия о возможном взрыве газового баллона.

    Позже еще один взрыв произошел в Днепровском районе Киева, когда мужчина поднял неустановленный предмет, в результате чего пострадал и был госпитализирован.

    В понедельник в Харькове прозвучал взрыв.

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    4 апреля 2025, 08:35 • Новости дня
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

    3 апреля группировка войск «Север» успешно отразила две попытки ВСУ прорваться на территорию России в Краснояружском районе, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    В ходе операций по зачистке местности в районе Демидовки и окружающих лесных массивов была уничтожена значительная часть живой силы противника.

    Попытки ВСУ пересечь государственную границу с территории Сумской области также не увенчались успехом. Штурмовые группы, выдвинувшиеся из приграничного Мирополья, были обнаружены и уничтожены. По остаткам вражеских сил на российской территории нанесено комплексное огневое поражение.

    Командование ВСУ, несмотря на значительные потери, продолжает попытки переброски личного состава на российскую территорию. К настоящему моменту более тысячи солдат ВСУ были отправлены на выполнение задач, которые, по мнению экспертов, имели преимущественно политическую цель.

    На других направлениях, таких как Сумское и Волчанское, также продолжается активная борьба с противником. За последние сутки были уничтожены многочисленные единицы вражеской техники, в том числе танки, БТР и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне группировка войск «Север» уничтожила более 270 украинских военных и значительное количество техники в Белгородской области. На фоне активных боевых действий российские войска взяли в плен двух украинских военных.

    Ранее батальон «Феникс» в момент атаки в Белгородской области с помощью FPV-дронов уничтожил девять единиц техники ВСУ, включая УР-77.

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    4 апреля 2025, 07:26 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над территорией России.

    Из них 34 дрона были ликвидированы над Курской областью и тридцать над Орловской.

    При этом 18 беспилотников сбили над Липецкой областью, семь – над Калужской. По четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря, три – над Тамбовской областью и Московским регионом.

    По два беспилотника ликвидировали над Брянской областью, а по одному – над Воронежской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.

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    4 апреля 2025, 12:23 • Новости дня
    Минобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России
    Минобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина за последние сутки совершила шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, включая обстрелы газопроводов и электросетей, сообщило Министерство обороны.

    Министерство обороны сообщило о шести новых атаках на объекты энергетической инфраструктуры страны, пострадали газовые и электросети в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Первой атакой, произошедшей 3 апреля, был поврежден газопровод низкого давления в поселке Белая Березка Брянской области, что привело к прекращению газоснабжения бытовых абонентов. Следующая атака была зафиксирована 4 апреля, также в Белой Березке, где ударный беспилотник ВСУ снова повредил газопровод, обслуживаемый МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск». В результате инцидента население осталось без газа.

    В Тамбовской области, в городе Котовске, 4 апреля в утренние часы в результате атаки был поврежден стальной газопровод, принадлежащий АО «Газпром газораспределение Тамбов», что вызвало перебои в газоснабжении. В Брянской области в тот же день произошли две атаки на энергосети, связанные с филиалом ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», что оставило без электричества Климовский район и десятки бытовых потребителей.

    Также атака произошла в Липецкой области, где в 08:10 утра был атакован энергообъект в поселке Новониколаевка, что привело к прекращению электроснабжения бытовых потребителей.

    Министерство обороны обращает внимание на то, что ВСУ продолжают ежедневно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на согласие Владимира Зеленского о прекращении таких ударов с 18 марта.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

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    4 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Человек погиб при ударе украинского дрона в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    При атаке дронов два человека получили осколочные ранения, их доставили в районную больницу, один мужчина скончался, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    При сбросах взрывных устройств с дронов в многоквартирном доме повреждены окна и балкон, повреждения получили несколько машин.

    Ранее в Белгородской области на хуторе Масычево и в поселке Степное три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников.

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    3 апреля 2025, 23:04 • Новости дня
    Сийярто рассказал о позиции США по мирным переговорам по Украине

    Сийярто сообщил о позиции США по уступкам в мирных переговорах на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио на заседании глав МИД стран НАТО отметил, что для достижения мира на Украине обеим сторонам конфликта потребуется идти на уступки, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, после заседания Рубио открыто изложил приверженность США идее мирного урегулирования конфликта и описал реалистичную модель возможных переговоров, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что из выступления Рубио стало очевидно: для заключения мирного соглашения по Украине потребуются уступки от обеих сторон. Венгерский министр отметил, что США готовы способствовать процессу, который может привести к долгожданному миру в регионе.

    Ранее президент США подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами.

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    3 апреля 2025, 22:47 • Новости дня
    Киев заявил о планах по привлечению стран к «коалиции желающих»

    Замглавы офиса Зеленского заявил о подготовке к встрече по контингенту западных войск

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих», которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

    Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что Киев рассчитывает на участие десяти-двенадцати стран в рамках «коалиции желающих», передает РИА «Новости».

    Речь идет о предоставлении гарантий безопасности и потенциальном размещении миротворческих контингентов в Украине. Среди стран, которые планируют принять участие, упоминаются Британия, Франция, страны Балтии и Северной Европы.

    Палиса подчеркнул, что основным фактором в выборе партнеров для переговоров стали готовность Франции и Британии взять на себя лидерство в процессе обеспечения безопасности Украины. Он отметил, что запланировано проведение встреч, одна из которых пройдет в техническом формате.

    Что касается Соединенных Штатов, то Палиса уточнил, что Киев пока не обсуждал с американской стороной новые пакеты военной помощи. Он признал, что продолжение военных действий без поддержки США будет затруднительным, но другого выбора у Украины нет.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности, а не миротворцев ООН или ОБСЕ.

    О формировании «коалиции желающих» объявили по итогам саммита европейских государств в Лондоне в начале марта.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.

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    3 апреля 2025, 18:23 • Новости дня
    Зеленский затруднился назвать сроки прекращения огня на Украине

    Зеленский допустил прекращение огня в ближайшие недели или месяцы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский считает, что достижение полного прекращения огня может произойти в ближайшие недели или месяцы, об этом он заявил во время встречи с представителями территориальных общин Черниговской области.

    Он подчеркнул, что события могут развиваться по-разному, иногда все может произойти мгновенно, передает ТАСС.

    На встрече с представителями территориальных общин Черниговской области, которую транслировал его офис, Зеленский сказал: «Я думаю, это возможно сделать максимально [скоро], в ближайшие недели, может быть, месяцы. Может быть по-разному, иногда все случается в один момент. Особенно с этой частью завершения войны – горячая фаза, полное прекращения огня».

    Эти слова стали ответом на вопрос о перспективах мирного урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел опрос о значении нормализации отношений между Россией и США.

    Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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    4 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    WP: Российская делегация показала высочайший профессионализм на переговорах по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Делегация России проявила высочайший профессионализм на переговорах с США в Эр-Рияде, посвященных урегулированию конфликта на Украине, пишет The Washington Post.

    Авторы статьи пишут, что российская делегация, в состав которой вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, показала высокий уровень профессионализма на переговорах с США в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    Washington Post отмечает, что российские представители имеют значительный опыт ведения переговоров, который исчисляется десятилетиями, и они досконально осведомлены обо всех аспектах украинского конфликта.

    Аналитики, опрошенные WP, называют проведение переговоров по нормализации отношений между Россией и США, параллельно с консультациями по урегулированию конфликта на Украине, «большой победой российской дипломатии».

    Газета обращает внимание на то, что сочетание усилий в двух этих направлениях свидетельствует о стратегическом подходе российской стороны.

    Российская дипломатия, по мнению издания, показала свою способность эффективно участвовать в сложных международных процессах, что подчеркивается высоким уровнем подготовки и координации между различными ведомствами и представителями власти.

    Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию.

    Позднее в Киеве заявили, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией.

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    3 апреля 2025, 15:19 • Новости дня
    Песков заявил о намерении продолжать усилия с США для урегулирования на Украине

    Bloomberg: Песков заявил о намерении продолжать усилия с США для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о желании продолжать сотрудничество с США в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса, пишет Bloomberg.

    Россия хотела бы продолжать сотрудничество с США по урегулированию украинского кризиса, заявил Песков в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС. По его словам, Москва предпочитает усилия, направленные на мирное разрешение конфликта на Украине.

    Песков подчеркнул, что Россия и США должны сосредоточиться на диалоге и понимании. Он отметил, что нынешняя американская администрация также предпочитает переговоры, а не конфликт. «Все предпочитают не сражаться, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными», – цитирует агентство слова Пескова.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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